smartes Zuhaues mit hkt – neuer Blogbeitrag

Der Konverter hat einen Steckplatz für Funktionsmodule. Die Funktionsmodule sind die Empfänger der jeweiligen Steuerungseinheit, die für die Beleuchtung gewählt wurde. Funktionsmodule können an andere Konverter mit Funktionsmodulen Signale senden. Diese drahtlose Kommunikation ergibt eine höchstmögliche Flexibilität in der Gestaltung. Je mehr Leuchten oder Beleuchtungsgruppen in die Steuerung eingebunden werden, umso mehr Lichtszenarien sind möglich.

Wir unterscheiden vier Funktionsmodule: