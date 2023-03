INTERZUM: Senosan präsentiert neue PET-Folien und nachhaltiges Produktsortiment

Weiters zeigt Senosan die Anti-Fingerprint-Oberfläche senosan AM1800TopMatt AF – nun auch in der Trendfarbe Titan metallic mit 3D-Effekt. Mit den neuen Farben Bronze metallic und Titangrau metallic erweitert Senosan die GLASS-Produktlinie. Auch beim Thema Nachhaltigkeit geht das Unternehmen neue Wege: Neben den bereits erhältlichen senosan ECO Möbelfolien aus aufbereiteten Kunststoff-Rezyklaten sollen eine rPET ECO Variante sowie Bio-Kunststoffe das umweltfreundliche Produktprogramm erweitern. „Die dafür nötige ISCC-Zertifizierung haben wir bereits erhalten. Das ist ein großer Schritt zum Ziel einer klimaneutralen Produktion am Standort in Piesendorf“, sagt Günter Klepsch, Geschäftsführer der Senoplast Klepsch & Co GmbH.

Das neue Folien-Sortiment aus PET wird in der von Senosan gewohnten Premium-Oberflächenqualität gefertigt, die nach wie vor den Benchmark in der Möbelindustrie darstellt. Die PET-Folien werden mit hochglänzender und matter Oberfläche in vielen Farben und in Stärken von 0,2 bis 0,9 mm erhältlich sein. Mit dem erweiterten Produktportfolio liefert Senosan alles aus einer Hand – von Acryloberflächen bis hin zu PET, in dünnen bis dicken Stärken. Neben UNI- und Metallicfarbtönen sind auch verschiedenste Dekorvarianten verfügbar. Auch die Kombination von matter und glänzender Oberfläche möglich.

Anti-Fingerprint-Folie in Titan metallic

Die außergewöhnliche senosan AM1800TopMatt AF Möbeloberfläche ist nun in der neuen Farbe Titan metallic in der Stärke 0,5 mm lieferbar. Der neue Farbton besitzt einen metallischen Schimmer, der einen 3D-Effekt erzeugt und die Oberfläche zum einzigartigen Blickfang macht. Darüber hinaus vereint die innovative Folie mehrere besondere Vorteile: Sie ist dank ihrer Anti-Fingerprint-Eigenschaften nicht nur besonders schmutzabweisend, sondern besitzt auch eine samtige Haptik – ideal für unterschiedliche Möbelanwendungen im Innenbereich. Für die Entwicklung dieser Möbelfolie wurde Senoplast im Jahr 2021 beim Staatspreis Innovation als einer der sechs innovativsten heimischen Betriebe und bereits 2020 mit dem Salzburger Innovationspreis ausgezeichnet.

Neue Farben für die Serie GLASS

Die hochwertigen senosan TopX GLASS und TopMatt GLASS Oberflächen beeindrucken durch ihre Glasoptik mit enormer Tiefenwirkung. Senosan erweitert diese Produktlinie nun mit den Farben Bronze metallic und Titangrau metallic – beide in matter Ausführung mit 1,5 mm Stärke. Das co-extrudierte Material vereint die edle Optik von Echtglas-Fronten mit den verarbeitungs- und gebrauchstechnischen Vorteilen von Kunststoffplatten. Senosan GLASS ist neben matter Optik (Milchglas) auch in Hochglanz in insgesamt neun Farben ab Lager erhältlich.

Nachhaltige Bio-Kunststoffe

In Sachen Nachhaltigkeit setzt Senoplast den nächsten Schritt, um seinen CO2-Fußabdruck zu reduzieren und Klimaneutralität zu erreichen. Neben den bereits erhältlichen senosan ECO Möbelfolien, die größtenteils aus aufbereiteten Kunststoff-Rezyklaten hergestellt werden, soll die neue PET-Produktlinie auch als umweltfreundlicher PET ECO Variante angeboten werden. Darüber hinaus sind Bio-Kunststoffe unter der Marke senosan ECO-B geplant, um das nachhaltige Produktprogramm zu ergänzen. Dabei steht der Massebilanz-Ansatz für Senoplast im Fokus. Ziel ist es, erneuerbare Rohstoffe bereits am Beginn der Produktionskette als Ersatz für fossile Rohstoffe einzusetzen.

Quelle: Senoplast