sedda auf der Wohnen & Interieur

Johannes Ragailler

In diesem Rahmen wird eine exklusive Sonderausstellung im Zeichen des Österreichischen Gütesiegels MÖBEL am Stand A-0418 die Pioniere der österreichischen Möbelindustrie adeln. „Unsere Möbel sind Ausdruck unserer hohen Ansprüche an Qualität und Komfort. Heute sehnt man sich mehr denn je nach Sicherheit und Behaglichkeit. Diesem natürlichen Grundsatz möchten wir weiterhin Rechnung tragen,“ sagt Johannes Ragailler von sedda.

Die Premium-Marke aus Wallern in OÖ verbindet Tradition und Handwerkskunst „handmade in Austria“ zu stilvollen Sitzgarnituren, exklusiven Relax-Lounges, flexiblen Schlafsofas und herrlich bequemen Boxspringbetten – Multitalente auf höchstem Niveau, individuell gestaltbar, funktionell und konsequent nachhaltig produziert. Durch Qualität gepaart mit Innovation hat es sedda zum technologischen Marktführer im Bereich „Polstermöbel zum Sitzen und Schlafen“ geschafft. Den Nachhaltigkeitsanspruch des Unternehmens verdeutlichen die schadstoffarme Produktion und eine eigens entwickelte, lösungsmittelfreie Verklebetechnik. Ausgewählte Materialien und eine kompromisslose Verarbeitung bieten Stabilität und Langlebigkeit über Jahre hinaus.

Nach dem Motto „Design trifft Funktion“ setzt die sedda-Kollektion 2023 neue Maßstäbe. Pure Formensprache: Die Modelle ARTEMIS, DIANA, AURORA und KING überzeugen durch eine charakteristische Linienführung. Einladende gestalterische Elemente sind das Markenzeichen des Hauses. Durch die Geradlinigkeit dieser Möbelklassiker entsteht ein Mobiliar voller Ausdruckskraft.

Sedda ARTEMIS Napoli bianco



Edle Naturfaserstoffe wie Leinen, Baumwolle im puristischen Skandilook wirken Ton in Ton besonders stilvoll. Natürliche Stoffe (wie z.B. aus regenerierter Baumwolle) oder Polyester aus recycelten PET-Flaschen. Kräftige Farben wie Magenta, Rost- und Terrakottatöne, wie auch alle Grünfacetten und ein elegantes Taubenblau setzen klare Akzente und akzentuieren das Interieur.

SEDDA Boxspringbett KING Ancona cotto



Smarte Möbel mit System: Ob integriertes Infrarot-Tiefenwärmesystem, Sofa-Ladestation für Mobiltelefone und Tablets oder ergonomische Relax-Funktionen – sedda fertigt multifunktionale Möbel mit Mehrwert und höchstem Komfort, die durch sorgfältig geplante Details überzeugen. So verbinden sich Homeworking und komfortable Wohnlandschaften zu einer harmonischen und raffinierten Symbiose.

SEDDA AURORA mit Sofa-Ladestation für Mobiltelefone und Tablets



Weitere Informationen finden Sie unter www.sedda.at

Quelle: sedda