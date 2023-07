Wechselm Außendienst bei systemceram

Andreas Jost (im Bild oben) übernimmt von Michael Zebhauser den westlichen Teil Bayerns. Zebhauser bleibt aber weiterhin für die anderen Regionen Bayerns zuständig. Als Nachfolger des langjährigen Mitarbeiters Gerd Haase hatte er im Januar 2023 kommissarisch das gesamte Vertriebsgebiet Bayern übernommen. Bereits zu diesem Zeitpunkt war es das Ziel von systemceram, die Händlerbetreuung räumlich neu zu organisieren und damit noch intensiver zu gestalten. Mit Andreas Jost wurde nun zum 1. Juli 2023 der passende Fachmann für diese Aufgabe gefunden. Er verfügt über langjährige Erfahrung in der Küchenbranche.

Gleichzeitig übernimmt Andreas Jost von Jürgen Hutzel Gebiete im südlichen Baden-Württemberg. Hutzel wird sich künftig auf die Mitte und den Norden des Bundeslandes konzentrieren.

Peter-René Lindermann

Henry Hardel geht zum 30. September 2023 in den Ruhestand. Seine Nachfolge in den Außendienstgebieten der östlichen Vertriebsregionen Berlin und Brandenburg sowie Teilen von Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt hat zum 1. Juli 2023 Peter-René Lindermann übernommen. Auch er verfügt über langjährige Erfahrung in der Küchenbranche.

Henry Hardel wird von der Geschäftsführung und der Vertriebsmannschaft mit einem herzlichen Dankeschön in den Ruhestand verabschiedet: „Wir danken Henry für die gute Zusammenarbeit und sein Engagement für die Partner im Handel. Die langjährige konstruktive und freundschaftliche Zusammenarbeit hat uns viel Freude bereitet. Für seinen neuen Lebensabschnitt wünschen wir ihm alles Gute.“

Weitere Informationen finden Sie unter www.systemceram.de

Quelle: Systemceram