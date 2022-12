J Grabner GmbH: Sauna mit individueller Furnieroberfläche

Vorbei sind die Zeiten, als alle Saunen in heller Nadelholzoptik gleich aussahen. Ob im Luxushotel, auf Kreuzfahrtschiffen oder im privaten Bereich: Saunen und Wärmekabinen sind dank der edlen Furniere individuelle Designobjekte, die sich in die jeweilige Umgebung harmonisch einfügen. Im Trend liegt aktuell eine naturnahe Optik, die das Unternehmen J Grabner aus dem österreichischen Roitham im Hotel Lürzerhof im ebenfalls in Österreich gelegenen Untertauern in der See-Event-Sauna umgesetzt hat.

Die verwendeten „Saunaboard“ Sperrholzplatten in Kombination mit edlen Hölzern der Sorte „Salzkammergut-Eiche Altaussee“ ermöglichen unglaubliche innenarchitektonische Effekte. So lässt es sich naturnah relaxen – und gleichzeitig kann man die ganze Schönheit von Furnier als Oberfläche bewundern: „Die für die Ausstattung der von der Franz Schroll GmbH gebauten Sauna verwendeten, furnierten Platten werden in unserer Plattenproduktion aus unseren eigenen Furnieren gefertigt“, erklärt Geschäftsführer Josef Grabner. Die Platten sind nach der ÖNORM M6219-1 geprüft und damit für den Sauna-Bau bestens geeignet. „Das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen“, zeigt sich Ursula Geismann, Geschäftsführerin der Initiative Furnier + Natur (IFN) und langjährige Trendanalystin, von dem Projekt beeindruckt und führt weiter aus: „Die bei Furnier so abwechslungsreiche und einmalige Maserung des Holzes sorgt für echte Tiefenentspannung und für ein Gefühl von Ruhe und Geborgenheit. Die See-Event-Sauna im Hotel Lürzerhof ist eines dieser tollen Beispiele dafür, was alles aus und mit dem Naturmaterial Furnier geschaffen werden kann.“

Umgeben von der einmalig schönen Kunst natürlichen Furniers lässt es sich herrlich entspannen

Weitere Informationen zum Thema Furnier finden Sie unter www.furnier.de oder www.furniergeschichten.de.

Quelle: © J Grabner GmbH | Lorenz Masser Fotografie