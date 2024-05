Kärcher launcht Hochdruckdüse eco!Booster

Effizienz neu definiert: Der Kärcher eco!Booster für Hochdruckreiniger

Flächen können somit schneller, gründlicher und ressourcenschonender von Verschmutzungen befreit werden. Das spart nicht nur Zeit, sondern auch Wasser und Energie. Der eco!Booster ist ab sofort in allen Kärcher Centern, im Online-Shop sowie in ausgewählten Fachmärkten wie Zgonc oder OBI in drei Varianten erhältlich und so mit den Kärcher Hochdruckreinigern der Klassen K 4 bis K 7 kompatibel.

Starke Leistung auch für empfindliche Oberflächen

Die neue eco!Booster-Flachstrahldüse beseitigt Verschmutzungen rund ums Haus und eignet sich insbesondere für Oberflächen, bei denen beispielsweise der Einsatz eines Dreckfräsers nicht empfehlenswert ist. Ob es um die Reinigung von Holzoberflächen wie Zäune oder Gartenmöbel, Garagen-Fassaden oder die gründliche Fahrzeugpflege geht – der eco!Booster überzeugt dank seines breiten und gleichmäßigen Hochdruckstrahls. Ermöglicht wird die erhöhte Effektivität, indem der austretende Hochdruck-Wasserstrahl durch einen Luftmantel geführt wird.

Benutzerfreundlichkeit mitgedacht

Das zweiteilige Zubehör besteht aus einem Einfachstrahlrohr mit Standard-Flachstrahldüse, das an die Hochdruckpistole angeschlossen wird und beim Entfernen von hartnäckigen Verschmutzungen zum Einsatz kommt. Die Montage des breiten eco!Booster-Aufsatzes erfolgt durch einfaches Aufstecken auf das Einfachstrahlrohr. Nach dem Gebrauch kann er über die seitlichen Entriegelungsknöpfe mühelos abgenommen und verstaut werden.

Quelle: © Kärcher