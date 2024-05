XXXLutz in Linz eröffnet neu an der Donaulände

Nach monatelanger Bauzeit wurde das XXXL Einrichtungshaus in Linz nun neu eröffnet. Von Dienstag, 21. Mai bis Samstag, 25. Mai findet in Linz die Eröffnungsfeier statt. Es entstand Europas modernstes Möbelhaus, ein „Best-of“ aus allen Erkenntnissen und Erfahrungen der XXXLutz Gruppe in 13 europäischen Ländern.

30.000 m2Verkaufsfläche – 60 Millionen Investitionssumme für XXXLutz und mömax Neubau in Linz

Die Gesamtinvestitionssumme für das neue XXXL Einrichtungshaus in Linz beläuft sich auf 60 Millionen Euro. In einer Rekordbauzeit von 20 Monaten wurde eine Verkaufsfläche von 30.000 m2 geschaffen. In den oberen Stockwerken befinden sich außerdem neue Büros für die XXXL Digital Abteilung, Schulungsräume und das XXXL Sky-Restaurant. Neben XXXLutz wird an dem Standort auch ein Mömax Trendeinrichtungshaus betrieben. Das Verkaufshaus ist unterirdisch mit dem Blau-Weiß-Linz Fußballstadion verbunden. Hier befindet sich das seitens XXXLutz gemietete Hauslager für XXXLutz und mömax. Unter dem XXXLutz Verkaufshaus befindet sich eine Tiefgarage mit knapp 300 Stellplätzen.

Wirtschaftlich ein starkes Signal

„Mit der heutigen Eröffnung des neuen Einrichtungshauses von XXXLutz in Linz präsentiert sich nicht nur ein modernes Möbelhandelsunternehmen, das sich der Nachhaltigkeit verpflichtet hat, sondern es findet auch ein städtebauliches und raumplanerisches Vorzeigeprojekt seinen gelungen Abschluss: Mitten im Stadtgebiet ist eine einzigartige Doppelnutzung entstanden, bei denen sowohl mit den vorhandenen Flächen verantwortungsbewusst umgegangen wird, als auch gemeinsam mit der neuen Eisenbahnbrücke einem ganzen Stadtteil ein neues, attraktives Gesicht gegeben wird. XXXLutz und FC Blau-Weiß Linz haben dieses herausfordernde Projekt erfolgreich umgesetzt und damit gezeigt, welche Potentiale gemischte Nutzungen haben können, von denen vor allem auch die Menschen profitieren. Mit der Öffnung zur Donau wurde auch das Naherholungsgebiet Donaulände aufgewertet. Das heute eröffnete Projekt ist nicht nur wirtschaftlich ein starkes Signal, sondern entspricht mit der mehrfachen Nutzung von Flächen und der verdichteten Bauweise auch der nachhaltigen Raumordnungspolitik des Landes OÖ nach dem Grundsatz ‚Boden schützen & Zukunft ermöglichen‘“, unterstreicht Wirtschafts- und Raumordnungs-Landesrat Markus Achleitner.

Ein Meilenstein in der Neugestaltung des Stadtgebietes zwischen Donau und Tabakfabrik

„Ein weiterer Meilenstein in der Neugestaltung des Stadtgebietes zwischen Donau und Tabakfabrik wird mit der Eröffnung des XXXLutz Möbelhauses gesetzt. Neben der neuen Eisenbahnbrücke situiert, wertet das neue Gebäude das Stadtbild auf, in direkter Nähe zum Donauparkstadion der Stadt Linz. Ich bin besonders darüber froh, dass wir ein Möbelhaus in der Stadt und nicht auf der grünen Wiese vor den städtischen Toren vorfinden. Zudem werden weitere Arbeitsplätze geschaffen, die durch diese zentrale Lage überdies einfach zu erreichen sind“, so Bürgermeister Klaus Luger.

Ein bewusstes XXXL Zeichen an das Miteinander in der Gesellschaft

„Als eine der größten Firmen des Landes und als einer der größten Arbeitgeber unterstützen und fördern wir Menschen mit Beeinträchtigungen. Sie sind ein wertvoller Teil unserer Gesellschaft und wir wollen noch mehr Chancen schaffen und das Bewusstsein für Inklusion verstärken, daher haben wir uns entschlossen die Publicity, die eine Eröffnung mit sich bringt, dafür zu nutzen, um den benachteiligten Menschen der Gesellschaft eine spannende Aufgabe zu geben und sie an dem sozialen Geschehen teilhaben zulassen“, betont Thomas Saliger, Unternehmenssprecher der XXXLutz Gruppe.



Die bestehende Kooperation mit der Lebenshilfe Oberösterreich wird im Rahmen der Eröffnung in Linz weiter ausgebaut. Schon seit geraumer Zeit arbeiten beeinträchtigte Menschen in vielen Lagern und Filialen bei XXXLutz mit und sind dort ein stolzer Teil der XXXLutz Belegschaft. Anlässlich der Eröffnung wollen wir aber das Thema Inklusion ganz bewusst sichtbar und öffentlich machen und werden gemeinsam mit der Lebenshilfe vielen Menschen mit Beeinträchtigung eine sichtbare Aufgabe geben. Sie werden sich zusammen mit der XXXLutz Belegschaft um das Wohl unserer Eröffnungskunden kümmern, dazu gehört z.B. die Begrüßung beim Eingang und vor allem auch die Ausgabe der beliebten Eröffnungswerbegeschenke.

Oberösterreich Land der Arbeit und der Chancengleichheit

„Oberösterreich ist nicht nur wirtschaftlich, sondern auch sozial stark. Wir sind das Land der Beschäftigung für alle Menschen, egal ob mit oder ohne Beeinträchtigungen. Dafür braucht es sozial engagierte Unternehmen, die als Vorbilder voran gehen und zeigen, wie Inklusion in der Unternehmenskultur verankert werden kann“, freut sich Sozial-Landesrat Wolfgang Hattmannsdorfer über das prominente Zeichen von XXXLutz und die Bereitschaft die Beschäftigung von Menschen mit Beeinträchtigungen auszuweiten. Aktuell legt das Sozialressort des Landes einen besonderen Fokus auf Arbeitsplatzchancen für Menschen mit Beeinträchtigungen und will die Beschäftigung direkt in Betrieben und am 1. Arbeitsmarkt fördern. Dazu wurden neue Angebote, wie eine gemeinnützige Arbeitskräfteüberlassung, für Unternehmen geschaffen.

XXXL Marken, Auswahl und Wohntrends in allen Abteilungen – Ausbau der Nummer 1 Position in Österreich

Die gesamte Palette an Marken, Produkten und Wohnstilen, für alle Geschmäcker und in allen Preiskategorien: Jede einzelne Abteilung ist hier XXXL. Bestes Beispiel dafür ist das riesige Planungskompetenzzentrum für Küche und Bad im dritten Stock, das 80 Küchen auf rund 2.000 m2 und 110 Bäder auf 750 m2 beherbergt. Das neue Küchenstudio bietet dabei von der Einstiegsküche bis zur High-End-Küche das gesamte Spektrum an Stilen bzw. Formen und auch eine Virtual-Reality-Brille, mit der Kunden im Zuge eines Beratungstermins virtuell durch die eigene, geplante Küche spazieren können.



„Wir freuen uns in puncto Auswahl und günstige Preise laufend neue Benchmarks am österreichischen Möbelmarkt zu setzen und die Nr. 1 Position in Österreich weiter auszubauen“, so Mag. Thomas Saliger weiter.

Gleich zweimal große Neueröffnung mit XXXLutz und mömax

„Der neue XXXLutz in Linz ist das modernste Einrichtungshaus der XXXLutz Gruppe. In Linz haben wir sozusagen ein „Heimspiel“, immerhin befindet sich in Oberösterreich/Wels auch die Firmenzentrale, wo alle Fäden zusammenlaufen. Darum war es uns auch ein besonderes Anliegen hier das Thema Wohnen und Einrichten auf ein völlig neues Level zu heben. Im neuen XXXLutz Einrichtungshaus werden die neuesten Trends und Erkenntnisse aus ganz Europa aufgegriffen und in einem XXXL Möbelhaus gebündelt gezeigt“, so Mag. Thomas Saliger, Unternehmenssprecher der XXXLutz Gruppe.



Mit den Investitionen in Österreich, allen voran in Linz, unterstreicht XXXLutz die Bedeutung der stationären Möbelhäuser. „Wir glauben zu 100 % an den stationären Handel und sind gerne nahe bei unseren Kunden. Die Kunden lieben es vor Ort im Möbelhaus Produkte zu fühlen, zu spüren und auszusuchen“, so Mag. Thomas Saliger weiter.

150 neue Arbeitsplätze für Linz

Die Mitarbeiteranzahl wird von bisher 100 Beschäftigten im alten XXXLutz Linz auf 250 Mitarbeiter am neuen Standort für XXXLutz und mömax ausgebaut. Allen voran werden über 25 neue Lehrstellen in den Bereichen von Logistik über Handel bis hin zur Gastronomie geschaffen.



„Die Ausbildung unserer Lehrlinge liegt uns besonders am Herzen. Sie sind die Zukunft unseres Unternehmens und sollen und werden auch tolle Aufstiegschancen bei uns haben“, so Saliger weiter.

XXXL for tomorrow: Neueste Filialtechnik und Photovoltaik im Einsatz

XXXLutz setzt auf Nachhaltigkeit – Vorzeigeprojekt Neubau Linz



Der Nachhaltigkeitsgedanke spielt bei dem neuen Gebäude eine große Rolle. Auf dem Dach der Filiale ist eine großflächige Photovoltaik-Anlage installiert, mit einer Leistung von ca. 160 kWp. Diese wird bis zu 160.000 kWh Strom erzeugen, was dem Verbrauch von 40 Einfamilienhäusern entspricht. Alle weiteren Dachflächen sind begrünt und bei der Heizung wurde auf umweltfreundliche Fernwärme gesetzt.

Neues XXXL Sky-Restaurant mit 210 Sitzplätzen

Ein ganz besonderes Highlight im neuen Einrichtungshaus ist das XXXL Sky-Restaurant mit 210 Sitzplätzen innen und einer Panorama-Terrasse mit über 100 Sitzplätzen mit Blick zum Pöstlingberg, über die Donau bis hin zum Linzer Dom.

Büroflächen für die firmeninterne XXXL Digital Abteilung

Neben dem Restaurant wurden im Obergeschoß auch Seminarräume für die regionale Schulungsabteilung und eine Vielzahl an Büros für die firmeninterne XXXL Digitalabteilung geschaffen. Bis zu 140 Mitarbeiter in den Bereichen Programmierung, Onlineshop Betreuung und digitales Projektmanagement können nun in der Nähe ihres Wohnortes arbeiten.

10.000 Eröffnungsangebote und viel Unterhaltung beim Eröffnungsfest

Direkt vor Ort findet an den Eröffnungstagen das beliebte XXXL Ladenspiel statt. Dabei werden XXXL Gutscheine, Wellnessurlaube, ein Kinderurlaub und Warengutscheine verlost. Ein/e glückliche/r Gewinner/in darf sich außerdem über einen neuen VW T-Roc freuen. Beim Eröffnungsfest gibt es zudem ein großartiges Kinderprogramm und viele weitere Attraktionen, unter anderem wird auch Stargast Oliver Pocher am 24. Mai um 17:00 Uhr auftreten.

Rekordverdächtiger roter Teppich mit 1,3 Kilometer Länge auf der Linzer Donauländer markiert den Weg zum neuen XXXLutz

Schon im Vorfeld der Eröffnung wurde auf der Linzer Donaulände ein rekordverdächtiger 1,3 Kilometer langer Teppich verlegt. Dieser zeigt plakativ den Weg zum XXXLutz und lädt alle Spaziergänger, Besucher und Schaulustige ein sich eine schöne Zeit an der Donau zu machen und außergewöhnliche Bilder und/oder Selfies von sich und seinen Lieben zu verschicken oder auf Social-Media-Kanälen zu posten. Zudem laden 300 rote Liegestühle zum Verweilen auf dem roten Teppich ein.

Dank für verantwortungsvolle Politik und professionelle Behördenarbeit

„Wir sind überaus dankbar und glücklich, dass uns das Land Oberösterreich und die Stadt Linz dieses Projekt ermöglicht haben. Wir sind bereit, weiter auch in Österreich, in unserem Heimmarkt, zu investieren, den ausländischen Onlinehändlern die Stirn zu bieten und in Österreich weitere Arbeitsplätze zu schaffen“, so Mag. Thomas Saliger. „Als 100 % österreichisches Unternehmen danken wir unseren vielen Mitarbeitern, dass wir mit ihnen gemeinsam Tag für Tag beweisen, dass wir das beste Gesamtleistungspaket am Möbelmarkt haben“, so Saliger weiter, „Es ist mehr als angebracht, den zuständigen Behörden für die qualifizierte, fachliche Bearbeitung, der nicht immer einfachen Themenbereiche, zu danken, vor allem auch jenen politischen Verantwortungsträgern, die mit Weitblick an der wirtschaftlichen Entwicklung der Region, dem Land, der Stadt und der Schaffung, der damit zusammenhängenden Arbeitsplätze, arbeiten.“

Eröffnungsfeier und Eröffnungstage ganz im Zeichen der Inklusion

„Abschließend möchte ich mich bei Landesrat Dr. Wolfgang Hattmannsdorfer für seinen unermüdlichen Einsatz und sein „ansteckendes“ Engagement für beeinträchtigte Menschen bedanken. Unser Dank gilt auch allen Organisationen und allen Menschen, die bei dem Thema Inklusion mithelfen. Es wird enorm viel außerhalb des Sichtbaren getan. Wir wollen mithelfen das Thema auch sichtbar zu machen und wollen ganz bewusst dieses, für uns so schöne Ereignis einer Eröffnung, all jenen Menschen widmen, die mit einer Beeinträchtigung leben. An den Eröffnungstagen werden beim Eingang und in diversen Bereichen im Einrichtungshaus Menschen mit Beeinträchtigung mithelfen unseren Eröffnungskunden eine Freude zu bereiten“, so Saliger.

Mitarbeiter der Lebenshilfe

Start zur Offensive um Menschen mit Beeinträchtigungen eine Chance bei XXXLutz zu geben

„In Richtung Soziallandesrat Wolfgang Hattmannsdorfer darf ich heute ankündigen, dass sich die XXXLutz Gruppe bereit erklärt eine Offensive zur Beschäftigung von Menschen mit Beeinträchtigung zu starten. Wir werden in Zusammenarbeit mit den verschiedenen Trägerorganisationen ab sofort intensiv alle Möglichkeiten ausloten, um vielen Menschen mit einer Beeinträchtigung einen Platz im XXXLutz Team zu geben. Dazu gehören Beschäftigungsmöglichkeiten in unseren zahlreichen Möbelhäusern und auch Lagern. Gleichzeitig freuen wir uns, wenn wir dem Thema Inklusion mit all unseren Akzenten helfen können und unseren Beitrag für eine soziale Gesellschaft leisten“, so Thomas Saliger abschließend.

Quelle: XXXLutz