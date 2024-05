M.O.W. 2024 vom 22. bis 26. September – Chancen für alle Möbelvertriebskanäle

Neben starken Stammlieferanten finden sich viele namhafte Neuaussteller, die das „Umsatzplus im Blick“ haben. Das ganze Potenzial zeigt sich vom 22. bis 26. September 2024 im Messezentrum Bad Salzuflen.

Offensive und positive Impulse für den deutschen und europäischen Möbelkonsum setzt die M.O.W. vom 22. bis 26. September 2024 im Messezentrum Bad Salzuflen. Mit den richtigen Produkten, verkaufsstarken Sortimenten und passenden Präsentationskonzepten gehen die Aussteller entschlossen in den Herbst und das Nachmessegeschäft. Klar ist: Nur mit vereinten Kräften von Industrie und Handel kann der nationale und internationale Konsum angekurbelt werden. Es braucht den engen Austausch. Auch dafür bietet die M.O.W. als zentrale europäische Plattform für alle stationären und Online-Vertriebsformen den richtigen Rahmen. Mehr noch: Die M.O.W. im September ist die beste und entscheidende Basis für den Geschäftserfolg 2024/25.

Mit ihrem einzigartigen Konzept – der Konzentration auf das konsumige Möbelbusiness – erfüllt die M.O.W. ihre Kernaufgabe, die richtigen Nachfrager mit den passenden Anbietern und Angeboten zusammenzubringen, mit großer Kontinuität und Verlässlichkeit. Als Messe ist die M.O.W. ein unverzichtbarer Branchentreff für den Möbelkonsum und bewegt Waren und Menschen. So kann die M.O.W. auch im 40. Jahr ihres Bestehens auf ein hochkarätiges Ausstellerklientel mit starken Stammausstellern und namhaften Neuausstellern verweisen.

Projektleiter Maximilian Richter und Messechef Bernd Schäfermeier freuen sich schon jetzt, den Vorhang zur Jubiläumsausgabe ein wenig lüften zu können: Neu in den Hallen 1-6 sind unter anderem Unternehmen wie ARC, Collection C, Gwinner, Hasena, Hilding Anders, Masterlight, Sonorous und Wendre. Die Hallen 10/11 verändern sich mit einer vergrößerten Präsentation von IMV, LC, MCA und Wojcik. In Halle 12 sind Jutzler und Mondaro – der MCA-Baustein Schlafen – als Aussteller neu dabei. Gutekunst, HQ Leimholzprofi und Tvilum bereichern mit ihrem Angebot die Halle 19 und die Hallen 20-23 werden durch trendige und leistungsstarke Unternehmen wie Atlantic Home, DFM, Divadivani, Kuka, Montel, Signal und Thuka ergänzt. Es sind also zahlreiche Neuheiten zu erwarten, die den Konsum gezielt ankurbeln können und sollen.

Bei der diesjährigen Messekonzeption legen die Veranstalter großen Wert auf eine verbesserte Hallenaufteilung und -struktur sowie auf eine stetig steigende Ausstellerqualität und den Ausbau der Angebots- und Sortimentsbreite.

„Wir sind sicher, dass wir damit allen Möbeldistributionskanälen das passende Angebot und wirksame Instrumente an die Hand geben können, um ihren Geschäftserfolg offensiv und effizient zu gestalten“, so Bernd Schäfermeier stellvertretend für das verantwortliche Team der Messe Ostwestfalen.

„Also: Besuch einplanen!“

M.O.W. auf einen Blick:

Termin: 22. bis 26. September 2024.

Öffnungszeiten: Sonntag bis Mittwoch 9-18 Uhr, Donnerstag 9-16 Uhr.

Messezentrum Bad Salzuflen, 17 Hallen, 85.000 qm Ausstellungsfläche

Anfahrt Zentralparkplatz: Heerserheider Str. 2, 32107 Bad Salzuflen.

Eintritt, Parken, WLAN, Verköstigung in den Messe-Restaurationen und Shuttle-Service zwischen den Hallen kostenfrei.

40-Jahre-M.O.W.-Party am 24.09.2024 ab 18 Uhr zwischen Halle 19/20.

Zugang nur für Fachbesucher.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.mow.de

Quelle: WAW Gruppe