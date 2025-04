Klein, aber fein – Raumwunder aus Österreich

ADA ARLINA

Dabei hilft der Trend zum offenen Wohnen. Ohne Wände und Türen verschmelzen die Wohnbereiche miteinander. Sie gehen fließend ineinander über und vermitteln ein großzügiges Raumgefühl. So trennt zum Beispiel ein Tresen die Kochzone ab und ersetzt den Esstisch. Parallel dazu können Strukturen leicht mit Farben und niedrigen Trennwänden geschaffen werden. Praktisch sind auch formschöne Raumteiler. Sie separieren Wohnbereiche und verwandeln diese im Handumdrehen in ein Büro mit zusätzlichem Stauraum oder eine attraktive Bar.

Mehr Raum für die persönliche Entfaltung

Erlaubt ist, was gefällt. Was früher bestimmten Zimmern zugeschrieben wurde, spielt sich heute in ein oder zwei Räumen ab. Party in der Küche, speisen im Wohnzimmer, kochen im Esszimmer oder arbeiten im Schlafzimmer – flexible Möbel zeigen sich insbesondere bei kleineren Grundrissen sehr vielseitig. Mit ein wenig Geschick werden sie zu Raumwundern und begeistern mit platzsparenden Lösungen. So verwandelt sich das Sofa in der Nacht zur Schlafstätte und lässt sich am Morgen mit wenigen Handgriffen wieder zusammenklappen. Hier ist sogar noch Platz für den Bettkasten, denn Stauraum ist in kleinen Wohnungen ein Must-have. Die variablen Möbel aus Österreich werten kleine Wohnflächen auf und zeigen ihr ganzes Potential auf minimalem Raum. Ob ein Schreibtisch, der sich aus dem Regal klappen lässt und gleichzeitig als Essplatz dient, oder aufklappbare Sofatische und ausziehbare Tische für die große Runde – Möbel mit mehreren Funktionen erleichtern den Alltag und sorgen für Ordnung.

Flexibel, wandelbar und mit hohem Designfaktor

Die Möbel für raumübergreifende und fließende Architekturen profitieren von der Systemintelligenz aus Österreich. Denn hier steckt der Komfort im Detail. So bringen raffinierte Stauraumkünstler, Multimedialösungen, bewegliche Container, funktionale Sekretäre und Beistelltische Spiel in die Einrichtungsplanung. Dank der umfänglichen System- und Design-Expertise der Hersteller verwandeln sich Möbel made in Austria in elegante Allrounder, die in nahezu allen Wohnbereichen einsetzbar sind. Sie benötigen wenig Platz und punkten mit Multitasking-Talenten. So richten zum Beispiel flexible Design-Regalsysteme nicht nur das Wohnzimmer formschön ein, sondern punkten auch in der Küche mit Stauraum. Auf Wunsch mit oder ohne Türen. Anbaukonzepte lassen sich nach Maß planen und auch das kleinste Sofa überrascht mit wohltuenden Extras wie elektrisch verstellbaren Relaxfunktionen, variablen Höhen bzw. Tiefen der Sitzfläche und zahlreichen Ausführungen in Material und Größen. So sind Sofas und Loungesessel längst nicht mehr nur zum Sitzen gemacht, sondern schaffen auf wenig Raum heimelige Rückzugsmöglichkeiten. Sogar im Homeoffice wird es wohnlich. Ob mobile Work-Stations auf Rollen, bewegliche Caddys oder der Schreibtischklassiker Sekretär – hier treffen Arbeit und Wohlfühlen aufeinander und kreieren eine Umgebung, die auch auf wenigen Quadratmetern die Produktivität fördert und gleichzeitig Raum für Entspannung gibt.

Nachhaltige und smarte Einrichtungsideen

Die Möbelhersteller aus Österreich haben sich auf modulare Systeme, durchdachte Einrichtungskonzepte und wandlungsfähige Designlösungen spezialisiert. Gleichzeitig vereinen sie Themen wie Nachhaltigkeit, Handwerkskunst und Wohngesundheit mit recycelbaren Werkstoffen und organischen Formen. Auf diese Weise entstehen multifunktionale Raumplanungen und Einrichtungen, die mit hoher Qualität und innovativen Techniken ebenso überzeugen wie mit ökologischen Standards und langlebigen Produkten aus der Region. Denn bei der Planung von kleinen Grundrissen kommt die ganze Kompetenz der Möbelindustrie aus Österreich zum Einsatz: So entstehen im Mix mit handwerklicher Kompetenz und technischem Know-how formschöne Raumwunder aus Funktion und Komfort. Das Ergebnis sind Arrangements aus modernem Design, wohngesunden Materialien und der Möglichkeit, ganz eigene, persönliche Vorstellungen in die Einrichtung der Wohnung einfließen zu lassen.

