Koelnmesse – La Feria De Diseño Medellín feiert bisher stärkste Ausgabe

Die Veranstaltung zog 21.150 Besucher an, darunter 1.644 internationale Gäste aus 40 Ländern, die die Hallen der Plaza Mayor erkundeten, an Konferenzen teilnahmen, Satellitenveranstaltungen besuchten und ein dynamisches Programm erlebten, das sich über die gesamte Stadt erstreckte. Im Vergleich zu früheren Ausgaben wuchs die internationale Beteiligung deutlich, mit einer starken Vertretung von Branchenexperten, Marken und Einkäufern aus der Karibik, Mittelamerika, Nordamerika und wichtigen Märkten in ganz Südamerika.

„Wir erleben eine Transformation: Es geht nicht mehr nur um eine Messe in Medellín, sondern um eine lateinamerikanische Messe für die Welt“, sagte Eddy Karmona, Mitbegründer und Geschäftsführer von La Feria. „Teilnehmer, die zum ersten Mal dabei waren, waren beeindruckt von der Qualität unserer Branche, der Professionalität der Aussteller, der Organisation der Veranstaltung und dem Potenzial unserer Stadt. Medellín hat sich als Zentrum positioniert, das Werte, Designidentität und internationale Vision ausstrahlt.“

In den Messehallen präsentierten sich 140 Aussteller mit insgesamt 267 Premium-Marken aus den Bereichen Wohn- und Objektmöbel, Architektur, Innenarchitektur, Beleuchtung, Technologie, Küchen, Wellness, Dekoration und Outdoor. Die Aussteller berichteten von hoher Zufriedenheit sowie von bedeutenden Geschäftsmöglichkeiten – sowohl bei abgeschlossenen als auch bei laufenden Projekten.

Ein zentraler Treiber war der Business Roundtable, bei dem 113 Einkäufer aus Ländern wie Mexiko, Panama, Peru, Chile, Puerto Rico, Guatemala, Costa Rica, der Dominikanischen Republik und den Vereinigten Staaten über 720 geplante Meetings abhielten. Diese Initiative, unterstützt von ProColombia, der staatlichen Agentur zur Förderung von Exporten und Investitionen, ermöglichte die Anbahnung von geschäftlichen und strategischen Beziehungen, die über die Veranstaltung hinaus Bestand haben werden.

„Bei Koelnmesse haben wir verstanden, dass Medellín weit mehr ist als nur eine Gastgeberstadt: Es ist ein visionärer Ort mit einer strukturierten Kreativgemeinschaft und Institutionen, die Design als Motor der Entwicklung fördern. Dieses Projekt überzeugt uns, weil es tief verwurzelt ist und internationale Ausstrahlung besitzt. Wir stärken die Brücken zwischen Lateinamerika und dem globalen Messegeschäft, in dem wir ebenfalls aktiv sind“, erklärte Christian Guarín, Geschäftsführer von Koelnmesse für Lateinamerika und die Karibik.

Die Messe erzielte einen geschätzten wirtschaftlichen Effekt von 14 Millionen US-Dollar. Besonders Hotellerie, Gastronomie, Transportwesen und lokaler Handel profitierten, Wertschöpfungsketten wurden gestärkt und Arbeitsplätze generiert. Über die Zahlen hinaus bestätigte die Veranstaltung Medellín als Zentrum für Geschäft, Innovation und Entwicklung mit einer wachsenden internationalen Reichweite.

Marken aus Brasilien, Mexiko, Argentinien, Peru und Chile waren sowohl als Aussteller als auch als Besucher vertreten und nutzten die Messe als Plattform für Dialog und Netzwerkbildung. Die Koelnmesse integrierte La Feria neben imm cologne, ORGATEC, spoga+gafa, aquanale sowie idd cologne in ihr globales Portfolio und positionierte die Messe als vielversprechendste Designplattform Lateinamerikas für zukünftiges Wachstum.

Das akademische Programm übertraf die Erwartungen: Über 3.000 Teilnehmende wurden bei „Charlas Perpetuas x Bodega/Comfama“ sowie den Talks der Universidad EIA gezählt. 60 internationale Referenten präsentierten ihre Themen, darunter Juan Montoya, Eugeni Quitllet, Carmen Barasona, Martin Jasper, Jorge Uribe (Foster + Partners) und Jairo Vives (Pininfarina of America). Die Schwerpunkte lagen auf Hospitality, Nachhaltigkeit, Wellness, Contract und Innovation. Besonders hervorgehoben wurde dabei die Rolle von Design in sozialer Transformation und wirtschaftlicher Entwicklung.

„Es ist klar, dass lateinamerikanisches Design eine eigene Stimme, eine einzigartige Perspektive und eine Energie besitzt, die mit dem resoniert, wonach die Welt sucht. Dies ist nicht nur eine Ausstellung – es ist ein Ort für Debatten, Innovation und echte Allianzen“, so Eddy Karmona.

Auch die Stadt selbst nahm die Messe an: Insgesamt fanden 35 Satellitenveranstaltungen in Designstudios, Universitäten, Galerien, Geschäften, Restaurants und kulturellen Einrichtungen statt. Medellín verwandelte sich damit in eine erweiterte Plattform, die lokale und internationale Netzwerke aktivierte und ein kollektives Erlebnis ermöglichte. Neue Formate wie das „Materials Lab“, „Cosmo Kids“ und „Creadores by WantedDesign NY“ bereicherten das Programm, indem sie Business, Inspiration und Bildung verbanden.

Die nächste Ausgabe der La Feria De Diseño Medellín powered by imm cologne findet vom 10. bis 12. September 2026 statt. Die Erwartungen sind hoch: Die Messe soll in Wirkung, Professionalität, internationaler Reichweite und Geschäftsmöglichkeiten weiterwachsen – für alle, die Design als ihr Handwerk und ihre Vision der Welt begreifen.

Die nächsten Veranstaltungen:

idd cologne, Cologne, Germany, 26.–29.10.2025

imm cologne, Cologne, Germany 20.–23.01.2026

Weitere Informationen finden Sie unter www.laferiadediseno.com/en

Quelle: Koelnmesse