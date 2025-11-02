König Neurath – Neuer Finanzvorstand Rainer Raschke komplettiert den Vorstand

„Mit Herrn Raschke gewinnen wir einen erfahrenen Finanzexperten, der über umfassende Kenntnisse in den Bereichen Controlling, Finanzen und Unternehmenssteuerung verfügt“, erklärt Thomas M. Reimann, Aufsichtsratsvorsitzender der König Neurath AG. „Gemeinsam mit dem Vorstandsvorsitzenden Steffen Schwerd ist das Unternehmen damit hervorragend für die kommenden Aufgaben aufgestellt.“ Rainer Raschke bringt langjährige Erfahrung aus leitenden Finanzfunktionen in mittelständischen und international agierenden Industrieunternehmen mit. In seiner neuen Rolle wird er insbesondere die finanzielle Steuerung und die strategische Weiterentwicklung der König Neurath AG unterstützen.“

Rainer-Raschke ist neuer CFO

König Neurath, einer der führenden Anbieter von Büromobiliar und Raumlösungen „Made in Germany“, setzt mit dieser Personalentscheidung ein klares Zeichen für Kontinuität und Zukunftsorientierung.

Weitere Informationen finden Sie unter www.koenig neurath.com

Quelle: König + Neurath