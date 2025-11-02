Franke: Neue Maris Slim Armaturen

Franke Maris Slim

Die Maris Slim zeichnet sich aus durch ihr schlankes Profil und einen raffiniert gestalteten, einteiligen Griff – ein minimalistisches Design, das sich harmonisch in jedes Küchenambiente einfügt. Kein Detail wurde dem Zufall überlassen.

Vielfältige Auswahl für höchste Ansprüche und jeden Geschmack

Die Maris Slim Serie überzeugt durch ihre Vielfalt und passt sich optimal an unterschiedliche Bedürfnisse und Vorlieben an. Die Armatur ist in fünf Ausführungen erhältlich, jede mit maßgeschneiderten Funktionen für maximalen Komfort: wahlweise mit ausziehbarem Zugauslauf oder flexiblem Schwenkauslauf, jeweils in zwei Auslauf Formen dem geräumigen, eleganten J Auslauf oder dem praktischen, modernen L – Auslauf. Zusätzlich bietet Franke eine Semi-Pro Ausführung mit magnetischem Brausehalter – ideal für anspruchsvolle Küchenarbeiten.

Jedes Modell wurde mit Blick auf die alltäglichen Anforderungen in der Küche entwickelt – sei es für müheloses Manövrieren, einen erweiterten Aktionsradius oder die besonders ergonomische Bedienung. Dabei überzeugt die Maris Slim Serie nicht nur funktional, sondern auch optisch: Die glatte Oberfläche lässt sich leicht reinigen und sorgt so für langanhaltende Schönheit und Hygiene.

Erhältlich in den zwei zeitlos schönen Farben Black Matt und Chrom, fügt sich die Maris Slim flexibel in jede Küchenästhetik ein, passend zum persönlichen Stil. Darüber hinaus lässt sie sich nahtlos mit allen Maris Spülen und Becken von Franke kombinieren.

Franke Maris Slim Semipro

Für ein sauberes und umweltfreundliches Zuhause

Auch in puncto Nachhaltigkeit setzt die Maris Slim Maßstäbe: Die integrierte ECO – Kartusche ermöglicht eine Wasserersparnis von bis zu 50 Prozent – ohne Kompromisse bei Komfort oder Leistung. Dank einer Volumenschwelle rastet der Bedienhebel bei einem reduzierten Wasserdurchlauf leicht ein. Denn für die meisten Anwendungen wird nicht die volle Auslaufmenge benötigt – wertvolle Ressourcen lassen sich so ganz nebenbei schonen.

Die Maris Slim Semi Pro besitzt zwei Strahlarten, den Normal-und den Laminarstrahl. Der kräftige Normalstrahl eignet sich etwa, um hartnäckige Verschmutzungen auf Geschirr und Pfannen zu entfernen. Der Laminarstrahl hingegen erzeugt einen Kristall klaren Wasserstrahl, der Spritzer auf ein Minimum reduziert und so die Reinigung und Pflege erleichtert. Zudem verringert sich der Geräuschpegel signifikant. Die Varianten mit Schwenk und Zugauslauf sind mit dem innovativen Laminarstrahl ausgerüstet.

Aurelien Garet, Head of Global Category Management Taps bei Franke erklärt: „Unser Ziel bei Franke ist es, das tägliche Kocherlebnis unserer Kund:innen zu verbessern. Mit ihren verschiedenen Modellen sowie der maßgeschneiderten Funktionalität und dem schlanken Design passt sich die Maris Slim perfekt den Ansprüchen der modernen Küche an. Sie fügt sich harmonisch in den Kochbereich ein und wird zum Herzstück der zeitgemäßen Küche. Wir freuen uns, ein komplettes Sortiment präsentieren zu können, das sowohl in Bezug auf Ästhetik als auch auf Funktionalität ein herausragendes Erlebnis bietet.“

Erfahren Sie mehr unter www.franke.com

Quelle: Franke