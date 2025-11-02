VOGLAUER erhält ALC Inklusionspreis 2025

Die Voglauer Gschwandtner & Zwilling GmbH wurde im Rahmen der diesjährigen Austria Leading Companies Awards („Die Presse“) mit dem Inklusionspreis 2025 ausgezeichnet. Der Preis wird in Kooperation mit der MVG und dem Zero Project vergeben und würdigt Unternehmen, die sich in besonderer Weise für die Integration von Menschen mit Behinderungen in das Berufsleben einsetzen.

Bewertet werden unter anderem die Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen im ersten Arbeitsmarkt sowie die Nachhaltigkeit und Kontinuität der Integrationsmaßnahmen. Die Auswahl der Landessieger erfolgt durch eine unabhängige Fachjury.

In Salzburg ging die Auszeichnung an VOGLAUER – ein Familienunternehmen aus Abtenau, das seit Jahrzehnten für hochwertige Möbelherstellung und Hotelausstattung, nachhaltige Produktion und innovative Innenraumlösungen steht. VOGLAUER überzeugt durch eine moderne Unternehmenskultur, die Vielfalt als Stärke versteht.

„Gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten zeigt sich, was einem Unternehmen wirklich wichtig ist. Für uns war klar: Inklusion ist kein Luxus, sondern ein klarer Teil unserer Verantwortung – gegenüber den Menschen und gegenüber unserer Kultur. Die positiven Effekte auf Teamzusammenhalt, Motivation und Loyalität waren dabei spürbar – und betriebswirtschaftlich messbar sinnvoll.“ , sagt Geschäftsführer Peter Grünwald.

Bei VOGLAUER arbeiten Menschen mit und ohne Behinderungen selbstverständlich zusammen – in IT, Planung, Kalkulation, Produktion und Versand. Dieses gelebte Miteinander prägt das Arbeitsumfeld und stärkt die Innovationskraft des Unternehmens.

Mit dieser Haltung beweist VOGLAUER, dass Inklusion ein Miteinander schafft, das Unternehmen nicht nur vielfältiger, sondern auch stärker macht – ganz im Sinne des Mottos von VOGLAUER: „Wachs ma zam.“

Verleihung des ALC-Inklusions-Preises an Voglauer

Weitere Informationen finden Sie unter www.voglauer.com

Quelle: VOGLAUER