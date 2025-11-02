Vom Konzept auf die Bühne: Jetzt Vorträge für das Techtextil Forum und das Texprocess Forum 2026 einreichen

Fortschritt entsteht dort, wo Menschen ihr Wissen teilen und gemeinsam an neuen Lösungen arbeiten. Wer hier präsentiert, gestaltet diesen Fortschritt mit – sichtbar, vernetzt, mit Zugang zu Entscheidungsträgern und direktem Einfluss auf die Themen von morgen. Textile Entwicklungen werden komplexer: Forschung, Anwendung und Produktion greifen enger ineinander, Produktionsprozesse verändern sich, und Aspekte wie Automatisierung durch KI und Kreislaufwirtschaft gewinnen an Bedeutung. Besonders wertvoll sind Formate, die Dialog fördern und verschiedene Perspektiven verbinden. Einen solchen Raum bieten die Foren der Techtextil und Texprocess und ermöglichen Vernetzung und Wissenstransfer auf globaler Ebene. „ Wer sich beteiligt, gestaltet nicht nur das Programm, sondern auch den fachlichen Austausch der Branche aktiv mit “, sagt Sabine Scharrer, Director Brand Management Technical Textiles & Textile Processing der Messe Frankfurt. „Die Foren zählen zu den inhaltlichen Highlights der Techtextil und Texprocess und zeigen jedes Mal aufs Neue, wie viel textile Expertise, Innovationskraft und Engagement in dieser Branche steckt.“

Die Foren greifen zentrale Zukunftsthemen der Textilbranche auf – von Materialentwicklung und Produktion bis zu Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Dabei entstehen neue Einblicke und Impulse, die weit über die Messetage hinauswirken.

Programme Committee

Fachleute aus Industrie, Forschung und Entwicklung können ab sofort ihre Beiträge einreichen. Ein international besetztes Programme Committee aus erfahrenen Branchenexpert*innen prüft die Einreichungen auf Relevanz und Qualität und stellt daraus ein vielseitiges Vortragsangebot zusammen.

Das Programme Committee Techtextil Forum

Das Programme Committee Texprocess Forum

Kategorien Techtextil Forum 2026

Beyond Function – The Next Generation of Technical Textiles

Engineered for Impact – Designed for lasting change

Textile Intelligence – Smart, Connected, Responsive

Manufacturing Intelligence – Digitalization, Automation, and AI

Resilient Textiles – Solutions for an unstable World

Pushing Boundaries – Interdisciplinary and disruptive Innovations

Bewerbung einreichen: https://solutions.techtextil.com/

Kategorien Texprocess Forum 2026

Sustainable solutions

CAD/CAM

Digitalisierung und KI

Legal requirements

Design Tools

Bewerbung einreichen: https://solutions.texprocess.com/

Jetzt teilnehmen und Beiträge bis 15. Dezember 2025 einreichen

Die Teilnahme an den Techtextil und Texprocess Foren 2026 ist kostenfrei. Einzureichende Kurzpräsentationen sollen in englischer Sprache verfasst und mit Visualisierungen ergänzt werden. Die ausgewählten Speaker stehen ab Anfang Februar 2026 fest. Ihre Beiträge werden Teil des viertägigen Programms der Techtextil und Texprocess 2026.

Foto: Messe Frankfurt / Thomas Fedra

Weitere Informationen zum Techtextil Forum 2026: Techtextil Forum

Weitere Informationen zum Texprocess Forum 2026: Texprocess Forum

Techtextil und Texprocess finden vom 21. bis 24. April 2026 statt.

Quelle: Messe Frankfurt