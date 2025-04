Ambiente 2025: Dining mit Vielfalt, Farbe und durchdachten Details

Ob für den Fachhandel oder für die Profigastronomie: Wer die Dining-Trends für morgen entdecken will, kommt auf der Ambiente in Frankfurt am Main auf seine Kosten. Rund um den stilvoll gedeckten Tisch und die genussvolle Küche erwartete das internationale Fachpublikum ein Feuerwerk an neuen Ideen über alle Produktbereiche hinweg. So vielfältig das Angebot, ziehen sich übergreifende Themen wie Schadstofffreiheit und Qualität der verarbeiteten Materialien wie ein roter Faden durch die gezeigten Kollektionen. Gerade das Fokus-Thema Nachhaltigkeit stellt für immer mehr Verbraucher*innen ein Kaufkriterium dar. Orientierung gibt im riesigen Angebot das Ethical-Style-Programm des Frankfurter Konsumgütermesse-Trios.

„Seit nunmehr zehn Jahren führen wir mit dem Ethical Style Programm der Ambiente, Christmasworld und Creativeworld ein kuratiertes Angebot und Nachfrage für eine nachhaltige Sortimentsgestaltung zusammen“, blickt Julia Uherek Vice President, Consumer Goods Fairs auf den erfolgreichen Werdegang des Special Interests zurück. „Allein in diesem Jahr konnte die Ambiente 125 neu jurierte Aussteller begrüßen.“

Pastellig und praktisch: die Trends für Tisch und Küche

Der gedeckte Tisch steht zweifellos im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit, wenn es um gepflegte Gastlichkeit geht. Als Antwort auf wirtschaftlich schwierige Zeiten versprühen Porzellan und Glas Optimismus und Lebensfreude. Blütendekore und zarte Pastellfarben bringen einen Hauch von Retro auf den Tisch. Dazu passen hauchzart eingefärbte Trinkgläser und Bestecke im Antikfinish oder mit Strukturen, die zum Berühren einladen. Neben der klassischen Dekorfarbe Blau tritt immer öfter ein selbstbewusstes Grün in den Vordergrund. Die Farbe steht für Hoffnung und lässt sich für einen eleganten Auftritt perfekt mit Gold und Silber kombinieren. Gerne werden die Speisen auf verschiedenen Ebenen präsentiert – ein Trend der zunehmend den Weg aus der Fine Dining-Gastronomie in das private Ambiente findet. Nach wie vor beliebt in der Verbrauchergunst ist der handwerkliche Keramik-Look, der zum ungezwungenen Kombinieren einlädt.

Farbig geht es auch in der Küche zu. Töpfe, Pfannen, Küchenhelfer & Co. präsentieren sich modisch in Rosé, hellem Blau oder Salbeigrün. Ein kräftiges Orange, gepaart mit den entsprechenden Retro-Formen, beschwört die experimentierfreudigen 1970er Jahre herauf. Darüber hinaus steht die hohe Funktionalität der Küchengeräte im Vordergrund. Schnellkochtöpfe kommen ebenso wenig aus der Mode wie kraftvolle Standmixer, die bei den Elektrokleingeräten mit Zusatznutzen wie „Erwärmen“ punkten. PFAS-freie Beschichtungen beim Kochgeschirr und schadstofffreie Materialien bei To-go-Cups und Getränkeflaschen werden zunehmend zum Standard. Für Ordnung und Übersicht im Haushalt sorgen durchdachte Aufbewahrungs- und Ordnungssysteme, die sich an den Farbtrends für Tisch und Küche orientieren.

Der Mix aus bekannten, starken Marken und kreativen Newcomern war und ist seit jeher eine der Stärken der Ambiente. „Hier findet der Fachhandel seine Key-Sortimente und individuelle Highlights für seine Geschäfte. Die Neuheiten, die hier erstmals zu sehen sind, zeigen, wohin sich die Branche entwickelt“, erklärt Michael Berz, Präsident des Handelsverbands Koch- und Tischkultur.

„Die Ambiente ist DIE Messe für Koch- und Tischkultur.“ Thomas Kastl, Director Ambiente Dining, weiß, warum: „Die hohe Internationalität der Besucher und die starke Präsenz globaler Lieferanten zeigen, dass die Messe genau das bietet, was der Markt verlangt: eine effiziente, inspirierende und zukunftsweisende Plattform für erfolgreiche Geschäftsabschlüsse – und das einmal im Jahr in Frankfurt.“

Quelle: Messe Frankfurt/Fotos: Petra Welzel