Kollektion 2023: Form, Funktion und Lebensraum Küche

Die Kombination der LEICHT-Programme BOSSA walnuss, ROCCA taj mahal sanded und CONCRETE brasilia ergibt eine harmonische Material- und Farbkomposition

Großzügige Innenräume vermitteln ein luxuriöses Freiheitsgefühl – sie bieten Luft zur persönlichen Entfaltung. Um so wichtiger ist es, dass im offenen Raum Zonen geschaffen werden, die optisch Ruhe und Geborgenheit vermitteln und gleichzeitig in sich geschlossene Funktionsbereiche stiften. Im Kontext der Kollektion 2023, mit der LEICHT unterschiedliche Planungsszenarien illustriert, zeigt der deutsche Premiumhersteller eine Konzeption, die anhand von rahmenden Architekturelementen exemplarisch verdeutlicht, wie Kochen und Wohnen in einem maximal geöffneten Lebensraum gekonnt miteinander verschmelzen. Küche wird als elementarer Bestandteil des Wohnens verstanden, die ihren Bewohnerinnen und Bewohnern einerseits einen kommunikativen Treffpunkt für das gemeinsame Miteinander und andererseits einen sicheren Rückzugsort im hektischen Alltag schenkt.

Im Mittelpunkt und als Dreh- und Angelpunkt des täglichen Lebens konzipiert, steht bei dieser Planung ein griffloser Inselblock mit integriertem Sitzbereich, dem das erfolgreiche Echtholz-Oberflächenprogramm BOSSA in walnuss rundherum eine besondere Struktur verleiht. Die vorstehenden, linearen Stäbchen der mehrfach prämierten BOSSA-Front kreieren ein warm anmutendes, einheitliches Gesamtbild und verleihen der Küche eine dreidimensionale, sehr lebendige Wirkung– eine bewusste Planungsentscheidung, um eine elegante ebenso wie lebendige Wirkung zu erzeugen. In Kombination mit einer Naturstein- Arbeitsplatte aus dem LEICHT-Programm ROCCA, sowie dahinter liegenden, in sich geschlossenen Wandelementen mit integrierten Funktions- und Wohnbereichen, ergibt sich ein visionäres Szenario, das einerseits auf langlebige, qualitative Materialien setzt und andererseits ein Gefühl von Zuhause vermittelt.

Strukturstiftend sind die zwei frei im Raum positionierten Wandelemente – links mit funktionalem Hochschrank, rechts mit wohnlichem Mobiliar

Über die Zonierung von Räumen – Form trifft auf Materialität

Ein zu allen Seiten geöffneter Raum spricht für sich, er steht sinnbildlich für die maximale Entfaltung der eigenen Vorstellungen von Wohnen. Doch auch ein gänzlich freier Raum benötigt Struktur, um optimal auf die Bedürfnisse der Bewohnerinnen und Bewohner abgestimmt zu sein. Die Planungs-kompetenz von LEICHT ermöglicht es, auch in offenen Räumlichkeiten auf jegliche Anforderungen an den Innenausbau zu reagieren. Dabei nimmt die Wahl der Form und des Materials eine entscheidende Rolle ein, wie das aktuelle Beispiel einmal mehr verdeutlicht. Während rund um die zentral positionierte Kochinsel, die den kommunikativen Mittelpunkt darstellt, BOSSA walnuss in der linierten Echtholz-Variante Wärme ausstrahlt, ergänzt der Naturstein ROCCA in taj mahal sanded als Arbeitsplatte ein ausgleichendes Element der Kühle. Dahinter definieren zwei frei im Raum positionierte Wandelemente die nötige Struktur. Auf der linken Seite findet sich ein blockartig angelegter, eingelassener Hochschrank im dunklen LEICHT-Programm Concrete brasilia. Die Beton-Oberfläche wird in Handarbeit gefertigt, indem flüssiger und eingefärbter Beton auf eine Trägerplatte aufgetragen, geschliffen und supermatt lackiert wird. Der starke Ton in Verbindung mit der kühl rauen Beton-Haptik, ergänzt eine besondere Tiefenwirkung. Analog dazu steht auf der rechten Seite eine weitere, frei im Raum platzierte Wand mit seitlich zur Insel hin orientierten Wangen. Im Inneren dieser Architektur findet sich ein wohnliches Szenario: Die beleuchteten Glasvitrinen VERO, verfügbar in fünf Breiten sowie mehr als zehn Höhen, bilden als Oberschränke das Pendant zum darunter verlaufenden Sideboard in carbongrau, das Platz für Kaffeemaschine oder andere essentielle Küchenutensilien bietet. Über dem Möbel verläuft eine auf die gesamte Breite geplante Naturstein-Leiste in ROCCA, die einen unmittelbaren Bezug zur Materialität des Inselblocks herstellt. Im Zusammenspiel von Material und Form ergibt sich ein einheitlicher Planungsgedanke, der sich über die gesamte Raumgröße zieht.

Harmonische Materialkomposition: Während das Walnussholz von BOSSA Wärme ausstrahlt, fügt der Naturstein ROCCA in taj mahal sanded eine ausgleichende Kühle hinzu

Erfolgskonzept im Lebensraum – Echtholz-Oberflächenprogramm BOSSA

Mit dem Oberflächenprogramm BOSSA präsentierte LEICHT im Jahr 2020 erstmals eine Front, die im weltweiten Küchenmarkt auf diese Weise noch nicht existierte und die es seit ihrer Markteinführung geschafft hat, in der Küche sowie im gesamten Wohnraum eine gänzlich neue Bildsprache zu kreieren. Einer hochwertigen Echtholzfront in den Furnieren Eiche oder Walnuss wurde hierfür eine charakteristische Struktur verliehen: Vorstehende, lineare Stäbchen eine feingliedrige, drei-dimensionale Wirkung. Das Gesamtraster der Stäbchen entspricht exakt dem vertikalen Fugenbild von LEICHT. So wird optisch eine Verschmelzung von Küchen-, Wand- und Schrankfronten erzeugt. BOSSA kann individuell über den Kochbereich hinaus in Wohnräumen, Fluren, Treppenhäusern sowie anderen Bereichen zum Einsatz kommen, dem Innenausbau ist nahezu keine Grenze gesetzt.

Architektur mit Weitblick: In dem zu allen Seiten hin geöffneten Raum genießen die Bewohnerinnen und Bewohner die Freiheit zur persönlichen Entfaltung

