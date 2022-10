Frontenvielfalt von Ostermann – Neue 3D-Möbelfront in angesagter Rillenoptik

Bestimmt ist Ihnen schon aufgefallen, dass man immer mehr Elemente in Rillenoptik sieht? Diese werden im Innenausbau sowohl vertikal als auch horizontal eingesetzt. Grund genug für Ostermann, dem Handwerk auch für diesen Trend die passende Lösung zur Verfügung zu stellen. Man findet das neue Modell „Typ M42“ mit seiner filigranen Rillenoptik in der Ostermann-Konfiguratorwelt bei den 3D-Möbelfronten. Es handelt sich wie bei allen 3D-Fronten um MDF-Platten mit einer Deckschicht aus lackiertem Thermolaminat. Letztere steht in zahlreichen Farben sowie mit verschiedenen Holz- und Steindekoren zur Verfügung. Alle Informationen zu den Neuheiten sowie zu den weiteren bei Ostermann erhältlichen Möbelfronten finden Tischler/Schreiner unter dem Suchbegriff „#möbelfronten“ auf der Ostermann-Website www.ostermann.eu.

Horizontal oder vertikal? Alles ist möglich!

Die neuen Fronten und Elemente mit Rillenstruktur bieten attraktive Gestaltungsmöglichkeiten für den Möbelbau. Sie lassen sich sowohl horizontal als auch vertikal einsetzen und machen großflächig oder als kleine Akzentfläche eine gute Figur. Kombiniert man horizontale und vertikale Elemente an einem Möbel, entstehen besondere optische Effekte.

Ideen für die Anwendung

In Längsachse verlaufende Rillen machen freischwebende Sideboards oder Möbelklappen an Küchenoberschränken zu einem Hingucker. Große Elemente mit vertikalen Rillen sind als Bettkopf oder großflächige Schrankfront einsetzbar. Wer nur kleine Akzente setzen möchte, verwendet die Fronten zum Beispiel nur für einzelne Schubkästen.

Tipp: mutig kombinieren

Die neuen Modelle sind farbgleich mit den anderen 3D-Fronten aus dem Ostermann-Sortiment verfügbar. Eine starke Wirkung ergibt sich aus der Kombination mit anderen Farben oder Oberflächen. Zu empfehlen sind die zahlreichen Eichendekore in Rillenoptik. Ein unifarbenes Möbel wird durch einzelne Elemente in Eichen- und Rillenoptik einzigartig. Ein Korpus in Holzoptik erhält durch matte, unifarbene Fronten mit Rillen „das gewisse Etwas“.

Hier im Bild sieht man die neue Front in der Farbe Fjord Perfect Feel, im Wechsel jeweils vertikal und horizontal eingesetzt

Fronten-Vielfalt auf Maß

Egal, für welches Design man sich entscheidet, in der Konfiguratorwelt von Ostermann lassen sich Fronten und andere Möbelteile nach Wunsch konfigurieren und online bestellen. Zur Auswahl stehen zahlreiche 3D-Fräsmodelle, die auch mit Glasfüllungen oder Sprossentüren geliefert werden. Betriebe, die selbst lackieren möchten, erhalten die 3D- Fronten auch als lackierfähige Variante mit Grundierfolie. Wer andere Materialien oder Qualitäten bevorzugt, findet hier zum Beispiel auch furnierte oder lackierte Fronten oder Fronten mit den Oberflächen von Arpa Fenix.

Natürlich. Möbellinoleum. Von Ostermann.

Wer Linoleum im Möbelbau einsetzen möchte, sollte die Vielfalt und den Service von Ostermann kennen. Hier gibt es den beliebten Werkstoff in vielen Farben wahlweise als Rollenware, auf Maß konfektioniert oder als einbaufertiges Möbelelement.

Bei Ostermann erhalten Tischler/Schreiner Möbellinoleum in vielen Farben und mit unterschiedlichen Dekoren

