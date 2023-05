Kooperation zwischen SPEKVA und THEWALL® vereint Holz und Technologie

Der dänische Holzarbeitsplattenhersteller SPEKVA geht eine Zusammenarbeit mit dem Schweizer Unternehmen THEWALL® ein, das technische Wandsysteme herstellt. Die neue Kooperation kombiniert hochwertiges Massivholz mit innovativer Technologie und ist laut THEWALL®-Gründer und Geschäftsführer Johannes Falk „eine einzigartige Verschmelzung von stilvoller nordischer Handwerkskunst und innovativem Schweizer Design. Die Lösung ermöglicht es dem Kunden, zwischen vielen verschiedenen Ausführungen und genau den technischen Lösungen zu wählen, die im jeweiligen Zuhause Sinn ergeben.“

THEWALL® entstand aus Falks eigenem Bedürfnis nach einer flexiblen, stylischen und technischen Küchenrückwand. Frustriert von den sehr begrenzten und simplen Möglichkeiten machte sich Johannes Falk daran, selbst eine Lösung zu erfinden. Zwei Jahre Entwicklungsarbeit resultierten in einem neuen und flexiblen Konzept, das 2019 mit dem Red Dot Award, 2020 mit dem German Design Award und 2021 mit dem German Innovation Award ausgezeichnet wurde.

Bei „THEWALL® by SPEKVA“ besteht die Front aus High-End-Massivholz von SPEKVA, während die Rückwand aus einer Komponente besteht, das werkseitig mit Trafo, Kabel und einer oder mehreren Stromschienen bestückt wird. Für die Rückwand steht eine große Auswahl an Zubehör zur Verfügung, wie z. B. Leuchten, Regale, Ladegeräte, Gewürzdosen und Weinregale. „Mir war es sehr wichtig, ein stilreines System zu schaffen, das qualitativ hochwertig und gleichzeitig unglaublich flexibel und einfach ist und den Kundenwunsch nach individuellem Design erfüllt“, erläutert Falk.

SPEKVA ist eine bekannte Marke in der Küchenbranche, die seit mehr als 50 Jahren nahezu weltweit maßgeschneiderte Arbeitsplatten aus High-End-Massivholz und andere Schreinerlösungen für u. a. Küchen herstellt. Mit Sitz in Vamdrup fertigt die Firma die massiven Holzarbeitsplatten aus handverlesenen Lamellen, die nach dänischer Handwerkstradition in einem Muster verlegt, zusammengesetzt und während der gesamten Produktion qualitätsgesichert werden. Die Handwerkskunst von SPEKVA ist besonders in Skandinavien, Deutschland, den Niederlanden, Frankreich und Großbritannien gefragt, wird aber u. a. auch in USA und Südkorea vertrieben.

„Holz hat die fantastische Fähigkeit, mit anderen Materialien zu verschmelzen, wodurch es dem Innenraum ein warmes und exklusives Erscheinungsbild verleiht. In Kombination mit moderner Technologie entsteht so ein größeres Ganzes“, sagt Jesper Nicholaisen, CEO von SPEKVA, und fügt hinzu: „Küchenarbeitsplatten sind unser Kernprodukt, aber wir freuen uns, das Sortiment mit den schönen neuen Wandlösungen für THEWALL® zu erweitern. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem Schweizer Unternehmen, das wir bereits jetzt als sehr dynamischen und innovativen Partner erleben.“

SPEKVA und THEWALL® haben gemeinsame Events in mehreren europäischen Ländern geplant. Die beiden Unternehmen waren u.a. vom 3. bis 5. Mai auf der Möbel Austria-Messe in Salzburg anzutreffen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.the-wall.com und unter www.spekva.com

Quelle: SPEKVA