DER KREIS Systemverbund bleibt 2022 trotz herausfordernder Zeiten zweistellig im Plus

Der Gesamtumsatz wuchs von 4,73 Mrd. Euro auf 5,22 Mrd. Euro, was eine Steigerung von rund 10,4 Prozent gegenüber 2021 bedeutet. Die Zahl der Mitgliedshäuser erhöhte sich in 18 europäischen Ländern von 3.512 auf 3.621 (plus 109) neu angeschlossene Betriebe.

Auch im Jahr 2022 hat sich die stetige Nachfrage für hochwertige und individuelle Küchen weiter verfestigt – die Küche wird mehr und mehr zum Statussymbol. Der nachhaltige Trend wird durch den erneut gestiegenen Durchschnittspreis einer Küche dokumentiert: Waren es 2021 noch 14.720 Euro pro Küche, erzielten die Küchenspezialisten 2022 durchschnittlich 15.480 Euro, was einem Plus von 5,16 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Die Entwicklung in den Ländergesellschaften von DER KREIS war durchgängig erfolgreich: Auch europaweit waren 2022 top Küchen gefragt, so dass sich auch die Umsätze im Ausland gleichermaßen positiv entwickelten. Gleiches gilt auch für die Franchise-Gesellschaft Varia, die jetzt an über 135 Standorten in Europa aktiv ist.

„Unsere Mitglieder profitieren durch die internationale Ausrichtung von DER KREIS vom Knowhow und den Erfahrungen aus verschiedenen Märkten. Dies stärkt die Marktposition und Wettbewerbsfähigkeit aller Partner für eine sichere Zukunft“, betont Ernst-Martin Schaible, geschäftsführender Gesellschafter DER KREIS Systemverbund. Der Systemverbund werde seinen Expansionskurs weiter fortsetzen: Mit DER KREIS Iberia wurde im Frühjahr 2022 bereits die 9. Ländergesellschaft gegründet.

„Die positive wirtschaftliche Entwicklung in den letzten drei Jahren gilt es nun für unsere Branche zu verteidigen“, so Schaible kämpferisch. „Für das Jahr 2023 bedarf es des Feingefühls und der Kreativität, den Verbraucher davon zu überzeugen, wie wichtig der Küchenspezialist als Partner für höchste Qualitätsansprüche, individuelle Wünsche und Zuverlässigkeit ist. Unterstützt werden die DER KREIS Küchenspezialisten dabei durch die digitale Endkundenmarke kuechenspezialisten.de in Verbindung mit dem Freundschaftssymbol der echten Küchenspezialisten, dem roten Handschuh sowie dem persönlichen Versprechen ‚Herz drauf!‘. „Dies gibt den Endkunden Orientierung und unseren Mitgliedern ein Alleinstellungsmerkmal, das für erhöhte Wahrnehmbarkeit sorgt.“

„DER KREIS Küchenspezialist des Jahres 2023“

Die Preisverleihung zum „DER KREIS Küchenspezialist des Jahres“ ist fester Bestandteil und Highlight des jährlichen DER KREIS Kongresses. So auch in diesem Jahr am 06. Mai 2023 als festlicher Höhepunkt der Kongresstage in Kassel. Der Preis wird in einem hochkarätigen Wettbewerb an führende Küchenspezialisten in Deutschland vergeben. Die Gewinner stehen stellvertretend für alle auf höchstem Niveau agierenden Küchenspezialisten und deren kreative und qualitativ hochwertige Planungen.

Bewertet wurden die anonymisierten Projekte anhand eines Punktesystems, mit Fokus auf die Kreativität bei der Einbindung in die bestehende Raumsituation, die Umsetzung besonderer Kundenwünsche und technische Detaillösungen. Diese Einzelwertungen wurden in eine Gesamtwertung überführt und so die Gewinnerprojekte ermittelt.

Die Gewinnerprojekte



Das Gewinner-Projekt, das in diesem Jahr Platz 1 belegt, entstammt dem Planungsgeschick von Wohnwerk Memmel in Stadtlauringen: Ein Feuerwerk planerischer Detaillösungen macht diese Küche mit Essbereich zu einem Eyecatcher. Die spannende Kombination aus Eiche und Weiß findet konsequente Anwendung vom Eingangs- bis zum Wohnbereich.

Die Planung und Umsetzung des Zweitplatzierten, Ihre Küche Grambow & Widmer aus Schwerin, besticht durch die Symbiose aus Tradition und Moderne mit harmonischem Einsatz von Materialien sowie einem durchgängigen Farbkonzept (inklusive Boden). Das Projekt dokumentiert die Evolution der Kücheneinrichtung von der bloßen Platzierung von Küchenmobiliar mit Geräten hin zur Umgestaltung komplexer Räume inklusive Eingriffen in den bestehenden Raumkörper.

Die drittplatzierte Küchenplanung von rk Küchenkultur aus Böblingen überzeugt durch pfiffige Details in der Umsetzung: Elegantes Anthrazit trifft auf wohnliches Holz. Die homogene Hochschranklinie wird unterbrochen durch eine raffinierte Fensteraussparung. Die Kochinsel beherbergt eine herausziehbare, selbst konstruierte gemütliche Sitzbank.

Die drei Gewinner erhalten ein Preisgeld von insgesamt 22.500 Euro. Auch die Plätze vier bis zehn gehen nicht leer aus: Sie werden mit DER KREIS Mediapaketen im Wert von jeweils 500 Euro belohnt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.derkreis.de

Quelle: DER KREIS