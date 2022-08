Küberit mit neuem Internetauftritt

Übersichtlich und geradlinig gestaltet, mit intuitiver Nutzerführung und einem umfangreichen Product Information Management (PIM) ausgestattet ist der neue Internetauftritt von Küberit ein fortschrittliches Serviceportal. In 11 Sprachen und direkten Kontakt-Tools zum gesamten Vertriebsteam im In- und Ausland präsentiert sich Küberit als serviceorientierter internationaler Player auf dem Markt. Auffällig ist auch das neue Logo: Die moderne Versalschrift ist ein Statement und macht die Entwicklung, die der Profilespezialist in den letzten Jahren gemacht hat, deutlich.

Integrierte PIM-Datenbank

Ins Auge fallend ist zwar das moderne Layout der Seite und das neue Logo, doch wesentlich interessanter für den Nutzer sind die Inhalte und userfreundlichen Tools. Für die neue, eigenständige Produktplattform, die mit der Website www.kueberit.com verknüpft ist, hat Küberit eine umfassende PIM-Datenbank aufgesetzt. „Zu unseren rund 14.000 Produkten sind alle wichtigen Daten, Spezifikationen, Abmessungen, Farben, das Material und die Nutzungsdaten hinterlegt. Mit jedem Artikel ist auch das passende Zubehör mit technischer Beschreibung verknüpft. Detaillierte 3D-Darstellungen zeigen die Produkte mit allen Einzelheiten und in allen verfügbaren Farben. Sämtliche Informationen wurden hier zentral zusammengeführt und stehen auch als Download zur Verfügung,“ beschreibt Lars Maier, Vertriebsleiter Deutschland die Vorteile der neuen Produktplattform. „Die Bilddatenbank ist für uns wichtig, da wir unseren Partnern immer wieder größere Bilddaten zur Verfügung stellen. Eine neue Schnittstelle, über die wir die Bilddaten noch einfacher und schnell zur Verfügung stellen können, wird derzeit programmiert.“, so Guido Krakau aus der Grafikabteilung.

Einfache, aber umfangreichen Filtermöglichkeiten – beispielsweise nach Bodenbelagsarten oder Anwendungsgebiete – machen die Suche äußerst effizient. Auf Artikelebene stehen weitere Filter für Farbe, Länge und Versionen zur Verfügung. „Durch diese neue Datenbank kommen Besucher:innen intuitiv und noch schneller zum Ziel und finden leicht das für sie richtige Profil, die passenden Zubehörartikel oder die richtige Unterlagsbahn“, so Lars Maier. Für registrierte Anwender wie Bodenleger und Händler stehen im Log-in-Bereich weitere Daten zur Verfügung. Hier sind Preislisten hinterlegt und für Händler vorgesehen Informationen abrufbar. Selbstverständlich entsprechen die neuen Webseiten allen aktuellen Sicherheitsrichtlinien und Datenschutzbestimmungen.

Für die digitale Zukunft aufgestellt

Mit der neuen Datenbank hat Küberit einen wichtigen Schritt in die Zukunft gesetzt. So folgt mittelfristig eine Anbindung an BIM (Building Information Modeling – Bauwerksdatenmodellierung) und auch die offiziellen Partner von Küberit und Parkettfreund werden ihre benötigten Daten aus dem PIM bekommen. Entsprechende Exportschnittstellen sind in Vorbereitung. Zudem wird die Datenbank bei innerbetrieblichen Prozessen mit eingebunden, damit Abläufe und Prozesse weiter optimiert werden können.

Weitere Informationen finden Sie unter www.kueberit.com

Quelle: KÜBERIT