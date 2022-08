IFA 2022: Liebherr zeigt Zukunft des nachhaltigen Kühlens und Gefrierens

Neben zahlreichen Neuentwicklungen zeigt Liebherr auf der IFA eine große Auswahl seiner im Frühjahr 2022 vorgestellten neuen Standgeräte. Die Geräte verfügen bereits über eine vorbildliche Energieeffizienz.

Zudem zeigt der Spezialist für Kühlen und Gefrieren auf seinem Stand 201 in Halle 2.1, dass sein großes Sortiment jeden Wunsch erfüllt: mit edlen Designs, smarten Alltagshelfern oder einem personalisierten Kühlschrank. Eine zukunftsweisende Weltneuheit, die zur IFA vorgestellt werden wird, stellt die Innovationskraft von Liebherr einmal mehr unter Beweis.

Der Auftritt von Liebherr-Hausgeräte auf der IFA 2022 vom 02. bis 06. September in Berlin wird unter dem Motto „Shaping the future of freshness“ stehen. Es verweist darauf, dass der Spezialist für Kühlen und Gefrieren zukunftsweisende Neuheiten für einen nachhaltigeren Lebensstil auf seinem Stand präsentieren wird. Dafür setzt Liebherr Energieeffizienz, Frischelösungen, smarte Technologien sowie das zeitlos edle Design seiner Geräte publikumswirksam in Szene.

„Seit unserem letzten IFA-Auftritt hat sich viel getan: Wir haben unsere Geräte und Technologien nachhaltig weiterentwickelt. Mit der Einführung der neuen Einbau- und Standgeräte haben wir einen weiteren großen Schritt in eine umweltbewusstere Zukunft gemacht. Nun freuen wir uns, auf der Leitmesse IFA dem Publikum unsere Frische-Welt zu präsentieren und es an einer Weltpremiere teilhaben zu lassen,“ so Steffen Nagel, Managing Director Sales & Marketing von Liebherr-Hausgeräte.

Produktverantwortung für Liebherr kein neuer Trend

Liebherr entwickelt seine Geräte seit jeher unter der Prämisse, verantwortungsvoll mit Ressourcen umzugehen und die höchstmöglichen Energieeffizienzklassen zu erreichen. Bei Kühlgeräten, Gefriergeräten oder Kühl-Gefrierkombinationen, die 24 Stunden täglich an 365 Tagen im Jahr in Betrieb sind, ist der Ressourcenbedarf ein entscheidender Faktor für die Umwelt sowie für die Kundinnen und Kunden. Auf der IFA zeigt der Hersteller, welche zentrale Rolle hochwertige Materialien und Qualität beim Thema Energiesparen spielen.

Eine verantwortungsvolle Produktentwicklung hört nicht beim Energiesparen auf: Mit innovativen Frische-Technologien unterstützt Liebherr seine Kundinnen und Kunden dabei, Lebensmittelverschwendung zu reduzieren. In den Frische-Safes EasyFresh, BioFresh und BioFresh Professional lagern Lebensmittel unter idealen klimatischen Bedingungen. So sind sie länger haltbar und müssen seltener weggeworfen werden. Bereits 1991 führte Liebherr seine BioFresh-Technologie ein, die seitdem stetig verbessert wurde, um unterschiedliche Lebensmittel lange frisch zu halten.

Ein weiterer Faktor, der sich entscheidend auf die Klimabilanz eines Kühlgeräts auswirkt, ist dessen Nutzungsdauer. Die Produkte von Liebherr sind für eine Mindestnutzungsdauer von 15 Jahren ausgelegt und getestet. Das ist nur möglich, weil der Hersteller ausschließlich hochwertige Materialien verarbeitet. Dieser kompromisslose Qualitätsanspruch reicht vom kleinsten Detail bis hin zum Design.

Zudem eröffnet Liebherr mit der Vorstellung einer neuen, wegweisenden Technologie das nächste Level für umweltbewusste Kühl- und Gefriergeräte – und gestaltet so die Zukunft der Branche mit, für die eine schonende Ressourcennutzung maßgebend ist.

Jeder Designwunsch geht in Erfüllung

Zeitloses Design, das über viele Jahre nicht an Eleganz verliert: Auch das ist ein Merkmal durchdachter, langlebiger Produkte. Die Trennung zwischen Ess- und Wohnbereich ist oft fließend und das Design daher umso wichtiger. Die puristische Formensprache eines Liebherr besticht mit edlen Oberflächen und schnörkelloser Silhouette. Ein eleganter Look, mit dem sich die Geräte nahtlos in jede moderne Küche einfügen.

Für jene moderne und grifflose Küche zeigt Liebherr weltweit die ersten Einbaugeräte mit AutoDoor, die sich automatisch öffnen und schließen. Es genügt ein leichtes Klopfen, ein Sprachbefehl oder ein Aktivieren über die SmartDevice-App und die Tür der Kühl- oder Gefriergeräte öffnet sich.

In Sachen individuellem Design ist bei Liebherr alles möglich: Mit dem MyStyle-Konfigurator kann ein Kühlgerät online von Innen und Außen ganz nach den eigenen Wünschen gestaltet werden. Wer sich auf das stilsichere Gespür des mit zahlreichen Design-Awards ausgezeichneten Spezialisten Liebherr verlassen möchte, kann auf der IFA die neuen Design-Vorlagen Wanderlust, ArtDeco und Industrial erkunden.

Lebensmittel stets im Blick dank smarter Alltagshelfer

Die Vorteile vernetzbarer Haushaltsgeräte helfen dabei, den Alltag zu erleichtern und einen umweltbewussteren Lebensstil zu führen. Durch die einfache Steuerung einzelner Funktionen oder durch Hinweise auf eine offene Gerätetür liefert die SmartDevice-App die Gewissheit, dass Lebensmittel optimal gekühlt werden. Alle Modelle der neuen Einbau- und Standgerätegeneration von Liebherr sind entweder ab Werk mit der SmartDevice-Box ausgestattet oder können nachgerüstet werden.

Dabei setzt Liebherr sogar schon beim Einkauf an: Die Einkauflisten-App HNGRY ist ein grundsätzlich kostenfreier Alltagshelfer, der nicht nur beim Einkauf sondern auch bei der Lagerung und Vorratshaltung unterstützt. HNGRY wird auf dem Messestand von Liebherr eine Neuheit präsentieren, die sprichwörtlich alles im Blick behält und die Lebensmittellagerung auf die nächste, smarte Stufe hebt.

Das Publikum kann auf der IFA 2022 Funktionen wie BioFresh Professional HydroBreeze hautnah erleben. Frischetechnologien wie diese helfen Lebensmittel länger zu bewahren

Alle Informationen über den Messeauftritt von Liebherr-Hausgeräte auf der IFA 2022 werden kontinuierlich auf der Webseite IFA 2022: Wir freuen uns auf Ihren Besuch – Liebherr bereitgestellt.

Weitere Informationen finden Sie unter home.liebherr.com

Quelle: Liebherr