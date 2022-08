RÖSLE Neuheiten auf der spoga-gafa 2022 – Review und Ausblick

Zu den vorgestellten Innovationen gehören unter anderem eine Erweiterung der mobilen Grillmodelle, die ein Upgrade für jede Camper-Ausstattung bieten und VanLife-Anhänger:innen auf allen Abenteuern begleiten, sowie eine exklusive Fachhandels-Serie an Grillgeräten. Ein neues Verpackungslayout, welches ab 2023 im Handel umgesetzt wird, rundet das Messe-Paket stilsicher ab.

Jubiläums-Extras und neue Goodies in bewährter Qualität Primezone-Gussroste für perfektes Branding, LED Griffleuchten für helle Momente im Dunkeln oder variables Zubehör für alle Geschmäcker von Fleisch bis Gemüse. Die cleveren Helfer bereichern jede Gartenparty mit bewährter Qualität, garantieren mit komfortabler Handhabung perfekte Ergebnisse auf dem Rost und punkten nicht zuletzt mit nachhaltigem wie trendigem Design. Für Begeisterung am Messestand sorgten vor allem auch die Jubiläumsmodelle No.1 AIR F60 NERO und der VIDERO G4 G4-S NERO, die sowohl optisch als auch mit ihren inneren Werten überzeugen.

RÖSLE – On the Road oder Plug & Grill!

Mobilität und Flexibilität sind heute das A und O. Ein Must-Have für Camper:innen sind darum kompakte, tragbare Grills, die einfach mitreisen und praktisch überall aufgestellt werden können. Die neuen mobilen Weggefährten setzen spannende Impulse: Mit dem kleinen Gasgrill VIDERO G2-P lassen sich unterwegs oder auf der Terrasse allerlei Grillgenüsse zaubern.

Eine absolute RÖSLE Neuheit ist der vollständig elektrische VIDERO E2-P. Dieser kommt 2023 neu ins VIDERO Sortiment und heizt mit starker Leistung und bis zu 330°C ordentlich ein! Eine seitlich ausziehbare Fettauffangwanne, der teilbare Grillrost, die einfache und schnelle Reinigung sowie ein eleganter und schnittiger Drehregler am LED Display machen den Kleinen zu einem echten Highlight. Einfach an die nächste Steckdose anschließen und schon kann der Grillabend starten. Hier freuen sich besonders die Bewohner:innen, in deren Hausordnung keine Gas- oder Holzkohlegrills erlaubt sind. Ab 2023 kann auch hier auf einem RÖSLE Grill gegrillt werden. Das bereits existente Untergestell, die praktische Tragetasche und auch die kleine Gusseisen-Grillplatte sind kompatibel.

Exklusive News für den Grillfachhandel Alles PRO – ganz ohne Contra

Die beiden Holzkohle-Kugelgrills NO.1. AIR PRO F50 & F60 mit bekannten Features, wie dem patentierten AIR Control System für die einfache Zuluft- Steuerung, werden in eleganter, matt-schwarzer Optik ab dem nächsten Jahr im Grill-Fachhandel erhältlich sein. Die neue VIDERO PRO-Serie hat von allem ein bisschen mehr: Mehr Gusseisen, mehr Stauraum, mehr Style. Mit geräumigen Schubladen oder praktischem Apothekerauszug, sind beispielsweise Schneidbretter, Gewürze und Werkzeug in den Gasgrills einfach verstaut und immer schnell zur Hand. Die austauschbaren Einsätze des Vario+ Grillrostsystems und klappbare Seitentische ermöglichen weiterhin die maximale Flexibilität am Grill. Die PRO-Modelle sind ab 2023 über den Grill-Fachhandel erhältlich.



Weitere Informationen zu Modellen, Bildern und Preisen folgen im Herbst, zusammen mit dem aktuellen Grill-Katalog oder finden Sie unter www.roesle.com

Quelle: Rösle