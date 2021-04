Küchen von ewe: stylish und 100 % wohngesund

Die Jubiläumsküche von ewe

Bei einer ewe Küche beginnt die Freude bereits beim Aussuchen – nicht nur die Modellvielfalt überzeugt, sondern auch die unglaublich vielen Individualisierungsmöglichkeiten. Und eine ewe passt sich perfekt an ihren Besitzer und an dessen Wohnsituation an – ob Altbau- oder Dachgeschosswohnung, Landhaus, modernes Haus, Loft oder Häuschen im Grünen, in Stil und Optik bindet sich die Küche als perfektes Ensemble in ihre Umgebung ein.

ewe Sassofina: Küchenmodell in marmo nero & berglärche und Hochglanz Steindekorfront

Design & Nachhaltigkeit? Bei ewe State of the Art!

Wer in einer Küche aus dem Hause ewe kocht, kann dies mit gutem Gefühl tun – die Küchen des österreichischen Herstellers spielen in puncto Nachhaltigkeit alle Stücke: 100 % Fertigung in Österreich, 96 % Hölzer aus heimischen und europäischen Wäldern, 96 % umweltfreundliche Wasserlacke (100 % klimaneutral produziert). Wer sich mit einer ewe umgibt und dort gerne hantiert, vorbereitet,

ausprobiert, Leckereien und schmackhafte Gerichte zaubert, der tut dies in einer Umgebung, die 100 % wohngesund ist. Und dabei wird beim Design kein Abstrich gemacht – im Gegenteil: ob Akzente in täuschend echter Holzoptik, Echtholzfurnier, Hochglanzlack oder supermatte Oberfläche mit Abperleffekt, die Optik stimmt perfekt zum Erscheinungsbild. Wer es straight und modern liebt, findet ebenso seine Lieblingsküche, wie jemand, der den gemütlichen Charme und die Anmutung einer Landhausküche bevorzugt. Ob dunkle Küche, Trendlook mit Betonoptik, klassisch in zeitlosem Weiß oder in der persönlichen Lieblingsfarbe – bei ewe wird jede Küche zu 100 % für ihren neuen Besitzer gefertigt.

ewe Nuova: Colorlack Küche in den Farben taupe & kastanie mit Akzenten in dunklem Dekorglas

Noch mehr Auswahl und Ideen für den Wirtschaftsraum

Mit dem soeben gelaunchten Neuprogramm bietet ewe noch mehr Möglichkeiten – der stylishe Küchenkatalog ist kostenlos auf ewe.at bestellbar und begeistert mit Inspiration, Homestorys und Rezeptideen einer Foodbloggerin. Und wer gerade keine neue Küche plant, aber seinen Wirtschaftsraum auf Vordermann bringen möchte, der findet nun auch mit dem neuen Stauraumkonzept ewe store4more® perfekte Ideen, die begeistern. Im Hause ewe weiß man, was zählt und dass sich Design, Alltagstauglichkeit und gutes Gefühl verbinden lassen müssen: … denn Küchen sind zum Kochen da!

ewe50: zeitlose, grifflose Küche in den eleganten Farben orion & eiche dunkel

Weitere Informationen finden Sie unter www.ewe.at

Quelle: ewe Küchen