KüchenTreff ist grün – Baumpflanzaktion unterstreicht Nachhaltigkeitsengagement

Ab sofort wird für jede online abgegebene Kundenbewertung ein Baum gepflanzt. Gezählt werden die Rezensionen auf den Plattformen Google, Facebook und KüchenAtlas. Eine Aktion, die allen nutzt: Die Küchenkäuferinnen und -käufer leisten mit ihrer Bewertung einen aktiven Beitrag zum Umweltschutz. Die Küchenstudios schaffen für ihre Kundschaft einen zusätzlichen Anreiz zur Online-Bewertung und werten ihr Image auf, was sie wiederum für das lokale Marketing nutzen können. „Von dem gepflanzten Baum selbst profitieren alle“, so Marko Steinmeier, der gemeinsam mit Daniel Borgstedt die Geschäftsführung von KüchenTreff bildet. „Jeder Baum hilft dabei, CO2 aus der Atmosphäre zu entfernen und trägt somit zur Reduzierung der Treibhausgase bei.“

Ein kleiner Wald entsteht

Für die Aktion arbeitet KüchenTreff mit PLANT-MY-TREE zusammen, einer Organisation, die es sich zum Ziel gesetzt hat, mit Aufforstungsprojekten in den Wäldern Deutschlands den Klimawandel zu bekämpfen und den Lebensraum von Tieren und Pflanzen zu schützen. „Mit dieser Kooperation stellen wir sicher, dass unsere Bäume fachkundig und an geeigneten Standorten gepflanzt werden“, sagt Daniel Borgstedt. Zum Start der Aktion spendete KüchenTreff 500 Bäume – für die ersten 500 Bewertungen in der ersten Jahreshälfte. Bis Dezember 2023 wurden insgesamt bereits 1.203 Bäume gepflanzt. „Nun hoffen wir, dass sich weiterhin zahlreiche Händlerinnen und Händler an der Aktion beteiligen und noch viele Bäume hinzukommen. Wir sind schon sehr gespannt auf unseren kleinen KüchenTreff-Wald“, so Daniel Borgstedt. Dieser Wald entsteht in der Nähe von Hamburg, rund 150 Kilometer vom KüchenTreff-Sitz in Wildeshausen entfernt. Dort, in Itzehoe, werden die von KüchenTreff gespendeten Bäume jeweils im Herbst und im Frühjahr gepflanzt. Sobald diese herangewachsen sind, wird das kleine Waldstück zum aktiven Klimaschützer: Im Schnitt bindet ein Baum zehn Kilogramm CO2 im Jahr. „Die bisher gespendeten Bäume würden also schon einmal dafür sorgen, dass über zehn Tonnen des schädlichen Treibhausgases aus der Atmosphäre gebunden werden“, so Daniel Borgstedt.

KuechenTreff Plant My Tree Klimaprofi Baumpflanzaktion

Vielseitige Angebote für mehr Nachhaltigkeit

„Dieser Service ist Teil unseres Engagements für Nachhaltigkeit und Klimaschutz“, sagt Marko Steinmeier. „Wir wollen damit aktiv zum Erhalt der natürlichen Ressourcen beitragen und gleichzeitig die Industrie dabei unterstützen, nachhaltigere Produkte und Dienstleistungen anbieten zu können.“ Die Baumpflanzaktion fügt sich dabei in eine Reihe bestehender

Nachhaltigkeitsaktionen ein: Am Verbandssitz in Wildeshausen stellt KüchenTreff etwa den Fuhrpark auf E-Mobilität um. Alle Fahrzeuge, die neu angeschafft werden, sind mit Elektro- oder Hybridantrieb ausgestattet. Eine Ladesäule vor Ort ermöglicht auch für Besucherinnen und Besucher das Aufladen während des Aufenthalts bei KüchenTreff.

Nach dem Leitspruch „Think global, act local“ hat KüchenTreff zudem die lokale Flora und Fauna im Blick: Eine große Pflanzaktion auf dem Firmengelände soll nachhaltig die ökologische Vielfalt fördern. Dafür hat man sich in der KüchenTreff-Zentrale vom NABU beraten lassen und in Kooperation mit einer Gärtnerei Pflanzen ausgesucht, die besonders gut für Insekten und Bienen geeignet sind. Im Spätherbst wurde eine weitere Wiese mit Blumenzwiebeln bepflanzt, damit bereits im Frühling die ersten Frühblüher für Insekten-Nahrung sorgen können. Auch Nistkästen werden über den NABU bestellt und im Frühjahr an den zahlreichen Bäumen rund um die Verbandszentrale montiert. Darüber hinaus will KüchenTreff perspektivisch mit lokalen Imkern kooperieren und wird möglicherweise sogar eigene Bienenstöcke auf dem Gelände aufstellen.

Christoph Brandes

Für die Küchenstudios, die vielfach bereits mit Photovoltaikanlagen auf den eigenen Dächern ausgestattet sind, bietet KüchenTreff zusätzliche Services. Mit Christoph Brandes hat der Verband dafür einen vom Mittelstandsverbund zertifizierten Klimaprofi an Bord, der die Küchenstudios durch individuelle Beratung bei der Umstellung auf einen umweltfreundlichen Küchenhandel unterstützt. „Die Initiative, die unter anderem vom Bundesministerium für Umwelt und vom Mittelstandsverbund gefördert wird, hat zum Ziel, den Mittelstand hinsichtlich der Klimathematik zu sensibilisieren und ihn zu motivieren, den Weg in die Klimaneutralität einzuschlagen. Damit dies gelingt, sind Netzwerke, Know-how und Austausch notwendig. Ich bin diesbezüglich die zentrale Schnittstelle im Verband und berate Küchenstudios dazu, welchen Beitrag sie zur Nachhaltigkeit leisten und wie der Klimaschutz, das Einsparen von Energie und das Schonen von Ressourcen sowie viele weitere Maßnahmen konkret umgesetzt werden können“, erklärt Christoph Brandes. „Mit Christoph haben wir den richtigen Kollegen am richtigen Ort, um unsere Mitglieder auf dem Weg in einen nachhaltigen Küchenhandel zu begleiten. Wir als Verband gehen mit gutem Beispiel voran“, so Daniel Borgstedt.

Am 18. Dezember 2023 wurden auf dem Gelände der KüchenTreff-Zentrale in Wildeshausen über 4.300 Blumenzwiebeln gepflanzt. Mit dabei waren (v.l.n.r.) Julian Olszak, Kathrin Hilke, Annika Wagner, Yvonne Franke, Sonja Pruthoff und Christoph Brandes von KüchenTreff sowie Gärtnermeisterin Hanna Diekmann von der Landschaftsgärtnerei Bumann-Haverkamp aus Dötlingen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.kuechentreff.at

Quelle: KüchenTreff