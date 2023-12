Liebherr-Hausgeräte präsentiert 2024 Neuheiten für mehr Nachhaltigkeit

► BLUROX: KREISLAUFFÄHIGES KÜHLGERÄT

Mit BluRoX revolutioniert Liebherr-Hausgeräte die Kühlgerätelandschaft und lenkt den Blick verstärkt in eine umweltbewusste Zukunft. Die wegweisende Isolationstechnologie setzt auf einen mit Perlit stabilisierten Vollvakuumkörper statt auf klassischen Isolationsschaum. Als feingemahlenes Lavagestein ist Perlit in der Natur nahezu unbegrenzt verfügbar und kann im Sinne der Kreislauffähigkeit am Ende der Lebensdauer eines BluRoX-Geräts vollständig entfernt und wiederverwendet werden. Auch in puncto Energieeffizienz ist BluRoX ein Vorzeigemodell. Durch die kristalline Mikrostruktur leitet Perlit kaum Wärme ab und ermöglicht durch die dünneren Wände ein erhöhtes Kühlvolumen im Vergeich zu konventionell isloierten Geräten. Da sich der Vakuum-Perlit-Körper außerdem als austauschbare Einheit im BluRoX-Gerät befindet, sind auch Reparaturen denkbar einfach.



►MARKTFÜHRENDE ENERGIEEFFIZIENZ: GEFRIERGERÄTE EEC A



Auch im neuen Jahr macht Liebherr-Hausgeräte einmal mehr seine Vorreiterposition in Sachen Energieeffizienz deutlich. Als erstes Gerät auf dem Markt mit Energieeffizienzklasse A bietet der Experte in Sachen Gefrieren mit dem FNa6625 ein besonders energie- und damit kostensparendes Gefriermodell. Dank NoFrost- Technologie wird Gefriergut mittels gekühlter Umluft eingefroren. Gleichzeitig wird Luftfeuchtigkeit abgeleitet, wodurch der Gefrierraum vor Vereisung geschützt wird und nicht mehr abgetaut werden muss.

►HÖCHSTE QUALITÄT AUF KLEINSTEM RAUM: DIE TISCHGERÄTE



Mit dem erneuerten Portfolio an Tischgeräten bringt Liebherr-Hausgeräte ein weiteres Highlight auf den Markt. Die Modelle bieten klassenbeste Effizienz und sind durch die abnehmbaren und widerstandsfähigen Arbeitsflächen besonders anpassungsfähig. So passen die Geräte unter jede Küchenarbeitsplatte. Liebherr Tischgeräte Rci1620-20

►BIOFRESH: UNVERGLEICHLICHE FRISCHE IN NEUER DIMENSION



Die Liebherr BioFresh-Technologie schafft seit Jahrzehnten optimale Lagerbedingungen für frische Nahrungsmittel und wirkt damit seit jeher der Lebensmittelverschwendung entgegen. Die neuesten BioFresh-Modelle CBNbsc 778i, CBNstc 778i, CBNsdb 775i und CBNsdc 765i ermöglichen langhaltende Frische in noch größerer Dimension: Mit einer Breite von 75cm bieten sie noch mehr Platz für marktfrisches Obst, Gemüse, Fleisch, Fisch und Milchprodukte und eignen sich daher besonders für Familien. Größer aber keineswegs platzintensiver: Dank InteriorFit können die Kühlgeräte trotz ihrer Maße platzsparend und nahtlos in vorhandene Küchennischen integriert werden.

Für alle Veggie-Lover gibt es News im BioFresh-Universum: Der neue CBNsfc 57vi richtet sich mit zwei Fruit & Vegetable-Safes speziell an Gemüsefans und deren Bedürfnis für ausreichend Platz und erntefrische Lagerung von Obst und Gemüse.

►GENUSS FÜR GAUMEN UND AUGE: DIE WEINTEMPERIERSCHRÄNKE

Liebherr-Hausgeräte verspricht 2024 auch Neues und Stilvolles in Sachen Weintemperierung und sorgt weiterhin für genussvolle Weinmomente. Die neuen Vinidor-Weintemperierschränke bieten zusätzlich zu optimaler Luftfeuchte, Schutz vor UV-Strahlen und vor Fremdgerüchen sowie erschüttungsfreier Lagerung auch drei individuell einstellbare Temperaturzonen. Flexible Regalböden aus hochwertigem Holz lassen sich mittels FlexFit an die Größen der Flaschen anpassen. Für eine besonders elegante Präsentation der Weine sorgt das SommeliereBoard, ein integrierter Bereich mit Glashalterung, Dekantierzone und Utensilienablage.

Liebherr Weinteperierschrank_WPbsi5052-20_2.

►NEUHEITEN FÜR DEN PROFESSIONELLEN EINSATZ

Auch bei den Geräte für den professionellen Einsatz gibt es Neues zu entdecken: im Bereich Food Service bewahren neue Kühl- und Gefriergeräte in der Größe Gastronorm 2/1 mit Kunststoff-Innenbehälter und neue Kombinationsmodelle die Qualität wertvoller Lebensmittel, und das mit einem Höchstmaß an Temperaturstabilität, Energieeffizienz, Langlebigkeit und Benutzerkomfort. Durch die neue LED-Belechtung und den vergrößerten Glasausschnitt wird beste Sicht auf alle Produkte gewährleistet. Außerdem bieten die neuen Modelle mehr Nettovolumen bei gleicher Stellfläche.

Die Kombinationsmodelle sind erstmals auch mit Glastüre im Kühlteil erhätlich und wurden speziell für den Einsatz in Hotels und Restaurants entwickelt. Aber auch im Bereich Scientific & Healthcare ergänzen die Kombinationen die Produktpalette.

Eine weitere Neuerung gibt es bei den Ultra Low Temperaturgeräten: Mit einem 350-Liter Modell werden nun auch kleinen Laboren und Anwendungsgbieten mit wenig Platz beste Lagersicherheit, Kosten- und Zeitersparnis sowie Nachhaltigkeit geboten.

Liebherr-Hausgeräte Gewerbe FCFCvg4002

Alle Informationen zu den Geräten sind unter home.liebherr.com zu finden.

Quelle: Liebherr