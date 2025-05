küchenwohntrends & möbel austria 2025: Branchentreffpunkt in bester Stimmung

Nach einem Besucherwachstum von 46 % in 2023 besuchten in 2025 nochmals 18 % mehr das Messedoppel. Die attraktiven Produktpräsentationen der mittlerweile 240 Aussteller und Marken, darunter viele Marktführer, Innovatoren und smarte Newcomer zogen in den drei Messetagen über 6.800 Besucher aus Europa an.

Das Konzept des Fachmesse-Doppels trifft den Puls der Branche und etabliert sich fortan als B2B-Treffpunkt für Einrichten und Küche. Besonders die Fokussierung auf die Branche und das daraus resultierende perfekte Match zwischen Besucher und ausstellenden Unternehmen wird geschätzt und schafft eine gute Basis für erfolgreiche Geschäfte.

Als Highlight galten die Podium Events, die den Wissenstransfer in den Mittelpunkt rückten. Hochkarätige Speaker referierten über Themen, wie Entwicklungen und Trends der Branche, Künstliche Intelligenz, Social Marketing, Nachhaltigkeit, Erfolgsfaktoren auf den Handel und zogen das Publikum in ihren Bann.

Mit der Premiere des Interior Innovation Award wurden gezielt innovative Produktneuheiten ausgezeichnet. Der Preis wurde in zehn Kategorien vergeben und nach Faktoren wie Originalität, Relevanz, Wirksamkeit, Nachhaltigkeit und Skalierbarkeit juriert.

Next Show: 28. bis 30. April 2027

Termin in Kalender eintragen

Einen Bericht über das Messedoppel lesen Sie in der nächsten Ausgabe der Wohnkultur. Diese erscheint Ende Juni 2025.

Weitere Informationen finden Sie unter www.kuechenwohntrends.at und unter www.moebel-austria.at

Quelle: Trendfairs