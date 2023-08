M.O.W. – Bitte Platz nehmen

Tische und Stühle gehören zu den grundlegenden Möbeln im Wohnbereich. Sie sind nicht nur praktische Einrichtungsgegenstände, sondern auch zentrale Elemente in jedem Haushalt und Raum, sei es im Esszimmer, in der Küche, im Wohnzimmer oder im Arbeitszimmer. Entsprechend groß ist die Nachfrage im Möbelhandel.

Die M.O.W. als Europas größte Möbelmesse im Herbst präsentiert die gesamte Bandbreite an konsumigen Essgruppen in allen Preislagen vom Preiseinstieg bis zur gehobenen Mittelklasse. Das Angebot umfasst alle erdenklichen Formen und Ausführungen von Tischen aus Holz, Keramik, Glas oder Metall, mit Auszug oder Funktion, Freischwinger, Drehstühle, Eckbänke, Dinnersofas, Barhocker aus Stoff oder Leder und vieles mehr. Neben neuen Optiken sind auf der M.O.W. 2023 viele Innovationen in den Bereichen Nachhaltigkeit, Materialkombinationen und Funktionen zu

erwarten.



Ein Auszug aus der umfangreichen Ausstellerliste zeigt die Kompetenz der M.O.W. für diesen Bereich und unterstreicht die Vielfalt des Angebots: Actona, ADA, Akante, Aleal, Bodahl, Carla & Marge, Concept, Dan-Form, DC, Drew-Mark, Dudinger, Elfo, Euro Diffusion, Euro Tische, Finori, Gradel, Hela, HSM, Idea, IMC, Index Living, Inter Link, Jadrina, LC, Mäusbacher, Maxfurn, Mayer, MCA, Minlife, Mobello, Parisot, PBJ Designhouse, Prima, RV Design, SCIAE, Skalik, Standard, Sven Form, Trade Point, Tvilum, Vierhaus, Wolf, Xonox und Zuiver.

Darüber hinaus gibt es ein vielfältiges Angebot für alle anderen Warengruppen von Diele bis Bad, jeweils abgestimmt auf die unterschiedlichen Vermarktungsformen stationär und online. Insgesamt werden rund 500 Unternehmen aus über 40 Nationen erwartet. Neben Systemprogrammen für das konventionelle Einrichten finden sich flach verpackte Mitnahmeartikel, Dropship-Angebote für den E-Commerce sowie Aktionswaren, Topseller und Frequenzbringer.

Maximilian Richter und Bernd Schäfermeier

„Geselligkeit ist nach Corona wieder Trumpf“, betonen die M.O.W.-Macher Bernd Schäfermeier und Maximilian Richter. „Wir sind gespannt, welche Raffinessen sich die Hersteller einfallen lassen, um den Komfort am Esstisch noch zu steigern.“

M.O.W. auf einen Blick:

Termin: 17. bis 21. September 2023.

Öffnungszeiten: Sonntag bis Mittwoch 9-18 Uhr, Donnerstag 9-16 Uhr.

Messezentrum Bad Salzuflen, 17 Hallen, 85.000 qm Ausstellungsfläche.

Anfahrt Zentralparkplatz: Heerserheider Str. 2, 32107 Bad Salzuflen.

Zugang nur für Fachbesucher.

Eintritt, Parken, WLAN, Verköstigung in den Messe-Restaurationen und

Shuttle-Service zwischen den Hallen kostenfrei.

M.O.W. Summer Vibes am 19.09.2023 ab 18 Uhr zwischen Halle 19/20.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.mow.de

Quelle: WAW Gruppe