M. O. W. – Große Angebotsvielfalt für den europäischen Markt

Die Aussteller-Range reicht vom kleinen Label bis zum Global Player. Mit der Vielfalt und Bandbreite des Angebots unterstreicht die M.O.W. 2021 einmal mehr ihre Bedeutung als Europas größte Möbelmesse für die Mitte des Marktes.

Die Relevanz der M.O.W. im Beschaffungsmarkt Europa zeigt sich vor allem in der breiten Anbieterschaft aus Polen, dem Baltikum, den Niederlanden und der Türkei. Neben Deutschland sind diese Nationen 2021 besonders zahlreich vertreten. Die M.O.W. bedient im Kern die Mitte des Marktes, angefangen von unteren Preislagen bis zum höherwertigen Segment, das in diesem Jahr mit anspruchsvollen Unternehmen und Marken erneut ausgebaut wird. Eine Erweiterung wird auch der Warenbereich JuWo/SB erfahren. Dies untermauern neue Aussteller wie Composad, Forma Ideale oder Xonox.

Die wichtige Warengruppe Polster wird 2021 von einem Dutzend neuer Aussteller gestärkt. Sie ergänzen das Angebot von namhaften Stammausstellern wie ADA, Bali, Benformato, Easysofa, Domo, Restyl, Jakobsen, Furninova, Home Group, Sits, IMS, Weinrich, Libro oder Primavera, die ihre Polsterkompetenz seit Jahren auf der M.O.W. präsentieren. Die dargebotene Produktvielfalt umfasst alle möglichen Kombinationen vom Zweisitzer bis zur Polsterecke, vom Relaxsessel bis zum Schlafsofa, dazu passende Couchtische und textile Accessoires. Ein einmaliges Angebot finden die Einkäufer auf der M.O.W. zudem für den Sortimentsbereich Schlafen: Unterschiedliche Schlafsysteme, Boxspring, verschiedene Bettgestelle und Matratzen in allen Ausführungen und Preislagen bieten jede Menge Auswahl. Hochwertige Produktkonzepte bringen dabei Marken wie Treca Paris oder LBC ein. Auch in den übrigen Sortimentsbereichen finden die Fachbesucher führende und namhafte Firmen vor. Darüber hinaus werden auf der M.O.W. die großen Trends der Zeit thematisiert: Die Einrichtung von praktikablen Home Offices ist nur ein Aspekt von vielen. Die ganze Bandbreite der präsentierten Möbel und Fachsortimente auf der M.O.W. zeigt die Vielfalt des Einrichtens und reicht von der Diele über Wohnen, Speisen und Schlafen bis zu Baby, Kind, Jugend, Bad, Küche und Büro.

Abgerundet wird die große Möbelschau der M.O.W. 2021 durch ein neues Dienstleisterforum auf der 360Grad Plaza in Halle 12, mit digitaler Verlängerung über die Messe hinaus. Angesprochen werden hier alle Teilnehmer der Branche: Handel wie Industrie.

Die M.O.W. 2021 wird Gradmesser dafür sein, wie sich das Möbelgeschäft der Zukunft gestaltet. Viele Marktparameter sind in Bewegung. Nicht zuletzt passt auch der Endkunde seine Wohn- und Einrichtungs-Bedürfnisse laufend an die sich wandelnden Situationen an. „Vor diesem Hintergrund freuen wir uns auf eine ganz besonders spannende M.O.W. – mit persönlichen Begegnungen, gegenwärtigen Visionen, mutigen Konzepten und aktivem Optimismus“, so die Veranstalter Bernd Schäfermeier und Andreas Reibchen.

Über die geltenden Sicherheits- und Hygienebedingungen der Behörden werden die Teilnehmer zeitnah informiert.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.mow.de

Quelle: WAW Gruppe