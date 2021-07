Avitana GmbH: Mit Plasma-Filtersystemen sowie Partnern Benthaus und Galvamet auf Fachmesse area30

Avitana liefert Plasma-Filter für alle namhaften Hauben – bzw. Muldenlüfter-Hersteller weltweit. Im Fokus steht die Luftreinigung im Umluftverfahren in modernen Küchen. Unter der Marke „Aira“ werden die drei Produktlinien „Plano“, „Quadro“ und „Rondo“ stetig weiterentwickelt.

Premiere auf der area30 hat beispielsweise der mit nur 60 mm Bauhöhe extrem flache Plasma-Filter „Quadro slimline“. Dennoch erzielt er hervorragende Luftdurchsätze – die drei Ausführungen 400, 800 und 800 L werden sicherlich zu den Besuchermagneten auf dem Stand gehören. Anziehungspunkt Nummer 2 ist „benthaus by Avitana“: Die edle Induktionskochfeld-Marke „benthaus“ wird mit integrierten Muldenlüftern und Plasma-Filtern von Avitana in Deutschland exklusiv und in der Schweiz vom Herforder Unternehmen vertrieben. Avitana übernimmt für diese Gebiete ebenfalls den Vertrieb der Kochfelder ohne integrierte Downdraft-Systeme. Damit positioniert sich das Unternehmen nicht nur als ein marktführender OEM-Zulieferer, sondern kann zudem den Fachhandel mit komplexen, hochentwickelten Produktlösungen im High-end-Segment rund um Kochen und Braten bedienen – über alle Benthaus-Linien hinweg: von „Achat“ über „Diamant“ oder „Onyx“ bis hin zu „Topas“.

Ansicht des geplanten 90 m² Messestands von Avitana auf der Küchenfachmesse area30

Zum vollendeten Dreiklang gehört auf dem Stand von Avitana auf der area30 ein noch ein weiteres Highlight: Es ist der italienische Abzugshauben-Hersteller Galvamet (Fontaniva), mit dem schon länger eine gute Zusammenarbeit gepflegt wird. Das Konzept ist vergleichbar mit der Marke Benthaus: Sieben verschiedene Dunstabzüge mit fest verbauten Avitana Plasma-Filtern werden deutschlandweit als „Galvamet by Avitana“ an Studios und die Großfläche vertrieben.

„benthaus by Avitana“: High-end-Kochfeld „Rubin“ mit integriertem Muldenlüfter plus Plasma-Filtertechnik als Komplettlösung für den Fachhandel (Abbildung: Benthaus)

Neben eleganten Absauglösungen für Wand, Kücheninseln oder den Oberschrank wird auf der area30 für Furore vor allem der „Globe“ sorgen – die harmonische Symbiose von Licht, Luft und Design. Die 57 cm messende Kugel aus mundgeblasenem Murano-Glas in Weiß, Schwarz oder Bronze ist mit einer 10 Watt-LED-Leuchtmittel ausgestattet und reinigt 450 m³ Luft je Stunde mittels Plasma-Technik. Mit maximal 67 dB flüsterleise – und fernbedienbar ist das System zusätzlich. Ein echter Eyecatcher: vollendet gestylt, technisch perfekt und bei weitem nicht nur für Küchen prädestiniert!

Stilsicher ganz in Weiß – moderne Dunstabzugshauben in verschiedenen Anwendungen mit werkseitig integrierter Plasma-Filtertechnik

Weitere Informationen finden Sie unter www.avitana.de

Quelle: Avitana