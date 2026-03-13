Manuel Schmelz ist neuer Verkaufsleiter im Dachser Logistikzentrum Wien in Himberg

In seiner neuen Position wird der gebürtige Wiener die strategische Weiterentwicklung des Vertriebs für die Region Wien, Niederösterreich und Burgenland vorantreiben. Dazu zählen die intensive Betreuung bestehender Kunden, die Gewinnung neuer Geschäftspartner sowie der Ausbau langfristiger Kooperationen. Darüber hinaus wird er in seiner Position markt- und wettbewerbsrelevante Entwicklungen analysieren und Maßnahmen zur nachhaltigen Positionierung des Logistikzentrums setzen.

Manuel Schmelz, Jahrgang 1987, verfügt über langjährige Erfahrung im Unternehmen: Seit seinem Einstieg im Jahr 2010 war er in mehreren Funktionen im Logistikzentrum Wien in Himberg tätig, bevor er ab 2016 als Speditionsleiter im Logistikzentrum Tirol in Stans sämtliche operativen Abläufe übernahm und zugleich als Ausbildungsleiter für die Entwicklung neuer Fachkräfte verantwortlich war. Ab 2021 widmete er sich als Business Development Manager der Weiterentwicklung der Branchenlösungen DACHSER Chem und DACHSER DIY Logistics in Österreich. Seine akademische Ausbildung im Logistik- und Transportmanagement unterstreicht seine fundierte Expertise und strategische Orientierung..

„Mit der Ernennung von Manuel Schmelz zum neuen Verkaufsleiter setzen wir auf eine Führungspersönlichkeit, die sowohl die operativen Abläufe als auch die strategischen Anforderungen des Marktes bestens kennt und den Standort Himberg (Wien) in seiner Weiterentwicklung nachhaltig stärken wird“ sagt Michael Rauhofer, Managing Director Dachser Austria.

„Ich freue mich außerordentlich über das Vertrauen und die Möglichkeit, den Vertrieb am Standort neu auszurichten und gemeinsam mit dem Team weiterzuentwickeln. Mein Ziel ist es, bestehende Kundenbeziehungen zu festigen, neue Partnerschaften aufzubauen und innovative Lösungen voranzutreiben, die den Standort langfristig stärken“, fügt Manuel Schmelz hinzu.

Weitere Informationen finden Sie unter www.dachser.at

Quelle: DACHSER