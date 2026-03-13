Perfekte Begleiter für Cloud Dancer den Farbton des Jahres

Als Basisfarbe steht Cloud Dancer für die unendlichen Möglichkeiten einer unbeschriebenen Leinwand. Das warme, sanfte Weiß lässt sich als Grundfarbe für das gesamte Interieur einsetzen. Wem eine monochrome Anwendung zu eintönig erscheint, der kombiniert die Pantone Farbe 2026 mit pudrigen Pastellnuancen und schafft so Wohn- und Lebensbereiche, die Leichtigkeit und Wohlbefinden vermitteln. Die passenden Möbelkanten finden Tischler/Schreiner in Europas größtem sofort verfügbaren Kantensortiment bei OSTERMANN. Alle ABS-Kanten sind hier bereits ab einem Meter Länge erhältlich und werden direkt aus dem eigenen Lager zusammen mit vielen anderen Artikeln für den Möbelbau geliefert. Bestellungen für Lagerware, die bis 16 Uhr eingehen, verlassen noch am selben Tag das Haus.

Pastelltöne unterstreichen Leichtigkeit und Ruhe

Pantone selbst empfiehlt das harmonische Weiß im Zusammenspiel mit pudrigen Pastell- und Naturtönen. Für den natürlichen Look liefert OSTERMANN Kanten in hellem Stein- oder Angoragrau. Die matten Schattierungen betonen den zurückhaltenden Charakter der Einrichtung und setzten dezente, aber wirkungsvolle Akzente. Farbenfrohe und dennoch extrem harmonische Kontraste erzielt man mit Möbeln in sanften Rosa-, Blau, oder Grüntönen, wie man sie an den Kanten Weissrose, Rose, Arktisblau oder Pastel Green findet. Ein besonderer Tipp ist das helle Gelb der ABS-Kante Sunny. Im Einklang mit dem matten Weiß sorgt es für eine motivierende, fröhliche Leichtigkeit.

Weiß ist nicht gleich Weiß

Auch für den Grundton Cloud Dancer hat OSTERMANN eine große Auswahl an weißen Möbelkanten am Lager. Das Sortiment umfasst Weißabstufungen in vielen verschiedenen Glanzgraden. Wer die Unis haptisch aufwerten möchte, erhält weiße Kanten mit charaktervollen Oberflächen wie der Geo‑, Holz‑ oder Steinstruktur. Für eine möglichst exakte Umsetzung der Pantone‑Farbe empfehlen die OSTERMANN-Experten die ABS‑Kante 04M.0020 Weiß.

Alles aus einer Hand – schnell und zuverlässig geliefert

Bei OSTERMANN profitieren Verarbeiter von einem besonders effizienten Bestellprozess. Viele Artikel für den täglichen Bedarf lassen sich bequem zusammen bestellen. Die Ware wird gebündelt geliefert, was wertvolle Zeit bei der Warenwirtschaft einspart.

Alle abgebildeten Möbelkanten findet man mit dem Suchbegriff #Highlights04 auf www.ostermann.eu

Quelle: OSTERMANN