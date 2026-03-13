SEDDA feiert 65 Jahre – Qualität Made in Austria

Die Anfänge von SEDDA – der 1961 präsentierte Schalensessel

Was 1961 als kleiner Tapezier Betrieb in Bad Schallerbach begann, ist heute Österreich’s größte Manufaktur und technologischer Marktführer für „Polstermöbel zum Sitzen und Schlafen“ – geführt in dritter Generation von Familie Ragailler.

Von der Vision zur Marke

Am 1. April 1961 gründen Hans und Edith Thalermaier das Unternehmen als 2-Mann Betrieb. Bereits ein Jahr später startet die serienmäßige Fertigung von Polstermöbeln und Garderobewänden. Die originellen Schalensessel und Fellhocker werden zu Kultobjekten. Mit der modularen Planungsgarnitur Centro setzt SEDDA 1975 einen Meilenstein: Individualität wird zum zentralen Markenkern. Internationale Anerkennung folgt. 1978 erhält das Unternehmen als erster Polstermöbelhersteller für alle Produkte das österreichische Qualitätsgütesiegel. 1984 wird SEDDA in Paris mit dem International Furniture Award für außergewöhnliches Design und Qualität ausgezeichnet.

SEDDA 1972 – CENTRO Modulgarnitur

Technologischer Pioniergeist und ökologische Verantwortung gehen bei SEDDA seit Jahrzehnten Hand in Hand. 1995 wird die modernste Schaumstoff-Kleberei der europäischen Polstermöbelindustrie eröffnet. Als erster und einziger europäischer Hersteller ersetzt SEDDA Lösungsmittelklebstoffe vollständig durch einen eigens entwickelten, lösemittelfreien Kleber auf Wasserbasis – ein bedeutender Schritt für Gesundheit und Umwelt.

Weitere Meilensteine des Unternehmens:

1996 : Abfallmanagement bei SEDDA erreicht 93% Recyclingquote

: Abfallmanagement bei SEDDA erreicht 93% Recyclingquote 1997: Das patentierte easy-Schlafsofasystem revolutioniert den Markt und begründet SEDDAs Position als Funktionsspezialist. Weitere Funktionen folgten.

Das patentierte easy-Schlafsofasystem revolutioniert den Markt und begründet SEDDAs Position als Funktionsspezialist. Weitere Funktionen folgten. 2004: easy Schlafsofasystem wird Testsieger in allen Kategorien im ARD Ratgeber Wohnen. Ergebnis: „Das beste Schlafsofa Deutschlands, kommt aus Österreich!“

easy Schlafsofasystem wird Testsieger in allen Kategorien im ARD Ratgeber Wohnen. Ergebnis: „Das beste Schlafsofa Deutschlands, kommt aus Österreich!“ 2014 : setzt das Modell AURORA den Grundstein für die heute so begehrte Designlinie TRENDSEDDA

: setzt das Modell AURORA den Grundstein für die heute so begehrte Designlinie TRENDSEDDA 2015: SEDDA entwickelt das erste in Polstermöbel integrierte Infrarot Tiefenwärme System und erhält das medizinische Patent

SEDDA entwickelt das erste in Polstermöbel integrierte Infrarot Tiefenwärme System und erhält das medizinische Patent 2018 : Das Boxspringbett KING und die KINGLINE Taschenfederkernmatratze erhält im Test des Österr. Qualitätsgütesiegels 91 von 100 Punkten und erreicht somit die Einstufung in der höchsten Qualitätskategorie PREMIUM.

: Das Boxspringbett KING und die KINGLINE Taschenfederkernmatratze erhält im Test des Österr. Qualitätsgütesiegels 91 von 100 Punkten und erreicht somit die Einstufung in der höchsten Qualitätskategorie PREMIUM. 2022: Die Manufaktur wird erneut in Folge seit 1978 mit dem Qualitätsgütesiegel AUSTRIA ausgezeichnet sowie mit dem neuen Gütesiegel MÖBEL für heimische Möbel in höchster Qualität.

Die Manufaktur wird erneut in Folge seit 1978 mit dem Qualitätsgütesiegel AUSTRIA ausgezeichnet sowie mit dem neuen Gütesiegel MÖBEL für heimische Möbel in höchster Qualität. 2023 : SEDDA wird Testsieger in den Kategorien „Weiterempfehlung“ und „Nachhaltigkeit“, sowie TOP3 in „Preis-Leistung“ und „Nutzungsbereitschaft“ in Österreichs größter Polstermöbelmarken-Studie von MARKET Institut

: SEDDA wird Testsieger in den Kategorien „Weiterempfehlung“ und „Nachhaltigkeit“, sowie TOP3 in „Preis-Leistung“ und „Nutzungsbereitschaft“ in Österreichs größter Polstermöbelmarken-Studie von MARKET Institut 2025: SEDDA gewinnt mit seinem ersten Outdoor Möbel Gibraltar designed by Sven Dogs, den RED DOT Design Award sowie den Austrian Interior Design Award.

Outdoor Möbel Gibraltar von Sedda

65 Jahre später ist aus einer Vision eine starke Marke geworden, die sich durch meisterhafte Handwerkskunst, langlebigen Komfort und funktionalem Design made in Austria auszeichnet. Die Ökobilanz des Hauses spiegelt den Nachhaltigkeitsgedanken wider: Recycelbare Materialien, FCKW freie und lösungsmittelfrei verklebte Schaumstoffe sind die Basis für human-ökologisch gefertigte Polstermöbel. Für die Gestelle werden ausschließlich heimische Massivhölzer aus nachhaltiger Forstwirtschaft verwendet. In der Fertigung werden nur allergieneutrale, ÖKOTEX geprüfte Polstermaterialien verwendet.

Sedda – Modell Ambra

Das Sortiment umfasst planbare Wohnlandschaften, patentierte Schlafsofas, Relaxsessel, Essplatzgruppen & Stühle, Boxspring- und Polsterbetten, Matratzen, sowie Outdoormöbel. Dabei wird traditionelles Handwerk mit innovativer Technologie in Einklang gebracht.

„In unseren Möbeln stecken ca 85% aufwändigste Handarbeit, die maßgebend für die heute gewohnte SEDDA Qualität sind“, erklärt Geschäftsleiter Johannes Ragailler.

SEDDA Firmengründer Hans Thalermaier legte den Grundstock…….

….. mittlerweile ist die 2. und 3. Generation der Familie Ragailler erfolgreich unterwegs

Weitere Informationen finden Sie unter www.sedda.at

Quelle: Sedda