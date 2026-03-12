spoga+gafa stärkt Branchenanschluss: neuer Termin ab 2027 im September

Mit der frühzeitigen Ankündigung der neuen Terminierung schafft die Koelnmesse Planungssicherheit für die internationale Gartenlifestyle- und BBQ-Branche. Grundlage für die Entscheidung sind intensive Gespräche mit Ausstellern, Marktpartnern und Verbänden sowie eine qualitative Branchenbefragung und eine detaillierte Marktanalyse der Kernzielsegmente der spoga+gafa.

„Die Verlagerung in den September ab 2027 greift zentrale Rückmeldungen aus der Branche auf und unterstützt eine verlässlichere Termin- und Sortimentsplanung“, sagt Sebastian Rosito, Geschäftsbereichsleiter der Koelnmesse GmbH. „Der neue Termin schafft auch bessere Voraussetzungen, um Innovationen und Produktneuheiten wirkungsvoll zu präsentieren. Damit wollen wir optimale Rahmenbedingungen für erfolgreiche Geschäftsabschlüsse und fundierte Marktentscheidungen schaffen sowie die Rolle der spoga+gafa als führende internationale Branchenplattform weiter stärken.“

Klare Marktausrichtung und zusätzliche Wachstumspotenziale

Mit dem neuen Termin im September orientiert sich die spoga+gafa noch stärker am realen Geschäfts- und Saisonverlauf der Grünen Branche. Zu diesem Zeitpunkt ist die Garten- und Grillsaison weitgehend abgeschlossen, sodass belastbare Marktdaten, Abverkaufszahlen und Nachfrageentwicklungen vorliegen. Unternehmen können diese Erkenntnisse unmittelbar in ihre Sortiments- und Orderplanung für das Folgejahr einfließen lassen. Gleichzeitig liegt der Termin außerhalb der operativen Hochphase vieler Handels- und Industrieunternehmen und schafft damit bessere Voraussetzungen für strategische Gespräche, fundierte Einkaufsentscheidungen und internationale Geschäftsanbahnungen auf der Messe.

Davon profitieren auch die einzelnen Themenwelten der spoga+gafa: Bei „Creation&Care“ ergeben sich neue Wachstumschancen für pflanzenbezogene Sortimente, besonders im Bereich der Pflanzen und Pflege. Die „BBQ“-Branche kann nach Abschluss der Saisonergebnisse eine präzisere Sortimentsplanung vornehmen. Unternehmen aus dem „Living“-Bereich können neue Outdoor-Möbel und Dekorationen passend zu den Entwicklungs- und Orderzyklen des Fachhandels präsentieren. Auch für „Outdoor Adventure“ entsteht zusätzlicher Mehrwert: Anbieter können die Erfahrungen der Saison direkt in die Weiterentwicklung ihrer Freizeit-, Spiel- und Outdoor-Sortimente einfließen lassen.

Termine bis 2029 stehen fest

Als partnerschaftliches Signal an die Branche bleiben die Flächenpreise 2027 auf dem Niveau von 2026. Die Termine der kommenden Veranstaltungen stehen bereits fest und sind auf die ersten beiden Septemberwochen datiert, was für Planungssicherheit und Verlässlichkeit sorgt:

07.–09.09.2027 (Dienstag bis Donnerstag)

05.–07.09.2028 (Dienstag bis Donnerstag)

04.–06.09.2029 (Dienstag bis Donnerstag)

spoga+gafa 2026 steht in den Startlöchern

Parallel richtet sich der Blick auf die spoga+gafa 2026, die vom 22. bis 24. Juni 2026 wie geplant in Köln stattfindet. Sie bringt Hersteller, Handel und Branchenexpertinnen und -experten aus aller Welt zusammen. Mit ihrer strategischen Weiterentwicklung „growing forward“ richtet sich die Messe konsequent auf die Zukunft der Grünen Branche aus und setzt neue Impulse für Trends, Innovationen und internationales Ordergeschäft.

Tickets für die spoga+gafa sind über den offiziellen Ticket-Shop erhältlich:

www.spogagafa.de/die-messe/tickets/tickets-kaufen/.

Weitere Stimmen aus der Branche

„Die spoga+gafa ist und bleibt eine wichtige Leitmesse für die grüne Branche und liegt uns am Herzen. Der Wechsel in den September ist ein guter Kompromiss und eine Chance, die Messe weiterzuentwickeln und fit für die Zukunft zu halten”, sagt Christoph Büscher, Vorsitzender Industrieverband Garten (IVG) e. V.

„Die Gründe für die erneute Verlegung der spoga+gafa in den September können wir als Branchenverband nachvollziehen. Die Messeveranstalter reagieren damit auf die Wünsche zahlreicher Aussteller. Wenn deren Anwesenheit und Engagement die Attraktivität und Relevanz der Leitmesse weiter erhöht, werden auch die Einkäufer unserer Handelsmitglieder deutliche Vorteile daraus ziehen“ , so Dr. Peter Wüst, Hauptgeschäftsführer Handelsverband Heimwerken, Bauen & Garten e. V.

„Der neue Termin im September passt sehr gut zu den Entscheidungsprozessen im Gartencenter-Handel. Nach Abschluss der Saison können Unternehmen mit einem klaren Blick auf das kommende Jahr planen und fundierte Orderentscheidungen treffen. Gleichzeitig bleibt die spoga+gafa ein wichtiger Treffpunkt unserer Branche – denn Geschäfte entstehen dort, wo Menschen sich persönlich begegnen“ , sagt Martina Mensing-Meckelburg, Präsidentin Verband Deutscher Garten-Center e. V. (VDG).

Weitere Informationen finden Sie unter www.spogagafa.de

Quelle: Koelnmesse