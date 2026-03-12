STRASSER Steine Deutschland setzt Erfolgskurs am neuen Standort fort

Der neue Standort bietet nicht nur mehr Raum für die Weiterentwicklung interner Prozesse, sondern überzeugt auch durch seine zentrale Lage innerhalb Deutschlands. Dank der hervorragenden Autobahnanbindung profitieren sowohl die internen Abläufe als auch die Zusammenarbeit mit Kunden und Geschäftspartnern von verbesserten logistischen Rahmenbedingungen.

Parallel zum Standortwechsel wurde auch das Team strategisch verstärkt: Nachdem zu Jahresbeginn zwei langjährige Mitarbeiter*innen aus dem Vertriebsinnendienst in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet wurden, reagiert das Unternehmen auf die steigende Nachfrage mit einer gezielten Erweiterung des Innendienst-Teams um drei neue Kolleg*innen.

Gemeinsam mit den neun Gebietsverkaufsleiter*innen ist STRASSER Steine Deutschland damit bestens aufgestellt, um der wachsenden Nachfrage nach hochwertigen Küchenarbeitsplatten weiterhin mit Kompetenz, Serviceorientierung und Leistungsstärke zu begegnen.

Kevin Barth (links, Vertriebsleiter Deutschland) freut sich über die starke Mannschaft, die mit Kompetenz und Teamgeist den Erfolg von STRASSER Steine Deutschland maßgeblich mitgestaltet.

Weitere Informationen finden Sie unter www.strasser-steine.at

Quelle:Strasser Steine