Trendfairs ist neuer Partner der Möbelverbände

Mit der area30 in Löhne ist eine der wichtigsten Fach‑ und Ordermessen der europäischen Küchenbranche fest in der Region verankert. Der verantwortliche Veranstalter Trendfairs GmbH konnte nun als Kooperationspartner der Verbände der Holz‑ und Möbelindustrie Nordrhein-Westfalen gewonnen werden.



Die area30 gilt als eine der wichtigsten Geschäftsplattformen der europäischen Küchenbranche im Küchenherbst. Das Event zieht jährlich mehr als 12.000 Fachbesucherinnen und Fachbesucher an – darunter Entscheider aus Küchenstudios, dem Küchenfachhandel, Verbundgruppen sowie Schreiner, Architekten und Innenarchitekten. Die Messe ergänzt die Hausmessen der Küchenmöbelindustrie und bietet Raum für konzentrierte Gespräche und effiziente Geschäftsanbahnung.

Neben der area30 organisiert Trendfairs unter anderem auch die swiss interior expo in Bern sowie die küchenwohntrends in Salzburg und bringt damit ein breites Messeportfolio rund um Küche, Interior und Wohnen in die Partnerschaft ein.



Als Premium‑Veranstalter von Fachmessen für die Küchen‑ und Möbelindustrie steht Trendfairs für Qualität, Relevanz und klare Branchenfokussierung“ , erklärt Christopher Boss, Geschäftsführer der Trendfairs GmbH. „Die Kooperation mit den Möbelverbänden unterstreicht diesen Anspruch, vertieft unsere Verzahnung mit der Industrie und schafft zusätzlichen Mehrwert für Aussteller und Fachbesucher.“



Die Verbände der Holz‑ und Möbelindustrie arbeiten eng mit ausgewählten Zulieferern, Dienstleistern, Messeveranstaltern und weiteren branchennahen Akteuren zusammen. Ziel dieser strukturierten Zusammenarbeit ist es, den Austausch entlang der Wertschöpfungskette zu fördern und konkrete Vorteile für die Mitgliedsunternehmen zu schaffen.



„Auch aus Sicht der Verbände ist die Einbindung von Trendfairs ein wichtiger Impuls“ , betont Christian Langwald, der als Leiter Wirtschaft die Kooperationspartnerschaften pflegt. „Vor allem die area30 verbindet die hohe Küchenmöbelkompetenz in Ostwestfalen und den angrenzenden Regionen mit internationaler Marktrelevanz und schafft so wertvolle Anknüpfungspunkte für Austausch und Marktzugang.“

Weitere Informationen unter www.moebelindustrie.de und www.vhk-herford.de

Quelle: Deutsche Möbelindustrie/Fotos VHK, trendfairs