Wohnen & Interieur 2026 in Wien: Österreichische Wohnkultur im Rampenlicht

Zu den 400 Ausstellern gehören auch Unternehmen der Österreichischen Möbelindustrie. ADA Möbelwerke, Blaha, DAN Küchen, ewe Küche, Karasek, P.MAX und TEAM 7 präsentieren ihre Neuheiten, die durch hohe Qualität und sorgfältige Verarbeitung ebenso überzeugen wie durch eine zeitgemäße Formensprache. Besucherinnen und Besucher haben die Möglichkeit, moderne Küchenkonzepte, multifunktionale Wohnlösungen und maßgefertigte Möbel zu entdecken, die Komfort und Ästhetik perfekt vereinen. Von edlen Holzoberflächen über anschmiegsame Stoffe bis hin zu raffinierten Funktionen zeigen die Aussteller, wie vielfältig österreichisches Design sein kann.

Wiener Salon, Wohnen & Interieur © ADA

Eines der diesjährigen Highlights ist die Cooking Station powered by P.MAX® in Halle A. Hier sind Besucherinnen und Besucher dazu eingeladen, gemeinsam mit TV-Koch Julian Kutos – bekannt aus dem ORF – zu kochen und die neuesten Food-Trends auszuprobieren. In exklusiven Masterclasses lernen kleine Gruppen, wie man Gerichte wie Airfryer-Faschingskrapfen oder Sushi Balls zubereitet, und erhalten wertvolle Tipps und Tricks von Profis. So wird das Messeangebot um ein interaktives Erlebnis ergänzt.

Als inhaltlicher Schwerpunkt steht auf der Messe das Thema Nachhaltigkeit im Fokus. Die österreichischen Hersteller haben ein starkes Bewusstsein für Regionalität und legen großen Wert auf die Langlebigkeit ihrer Produkte. Viele Möbel sind modular aufgebaut, sodass einzelne Komponenten ausgetauscht und Materialien sortenrein recycelt werden können. Regionale Partner, kurze Transportwege und zertifizierte Rohstoffe, die schonend verarbeitet werden, tragen dazu bei, modernes Wohnen mit Blick auf die Umwelt zu gestalten.

Die Cooking Station powered by P.MAX® in Halle A

Lebensräume werden immer individueller und spiegeln heute persönliche Werte, Gewohnheiten und Stilvorlieben wider wie nie zuvor. Genau auf diese Entwicklung reagieren die österreichischen Unternehmen mit maßgeschneiderten Konzepten, flexiblen Planungslösungen und einer großen Bandbreite an Materialien und Designs. Ob urbaner Minimalismus, natürliche Wohnlichkeit oder technisch durchdachte Komfortlösungen: Die Kollektionen greifen unterschiedliche Lebensentwürfe auf und übersetzen sie in hochwertige Einrichtungskonzepte.

Wie vielfältig diese Ansätze sind, zeigt sich auf der Messe in ihrer ganzen Bandbreite. In Halle A stehen Küchen, Wohnbereiche und Premium-Design im Mittelpunkt – hier lassen sich innovative Raumlösungen und exklusive Materialien unmittelbar erleben. Halle B erweitert das Spektrum um Themen wie Garten, Bad, Wellness sowie Bauen, Renovieren und Sanieren. Über alle Bereiche hinweg prägen Qualität, Designanspruch, Nachhaltigkeit und Innovationskraft das Bild und zeichnen ein stimmiges Panorama der aktuellen Wohn- und Einrichtungstrends.

TEAM7 nya Tisch mit nya Sideboard

Geöffnet ist die Messe von Mittwoch bis Samstag von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 17 Uhr.

Weitere Informationen finden Sie unter www.moebel.at und unter www.wohnen-interieur.at

Quelle: Österr. Möbelindustrie/Fotos: Hersteller