Neuer Fachberater bei Pallmann

Seit Januar 2026 ist Stefan Ramprecht bei Pallmann als neuer Fachberater tätig. Er übernimmt ab sofort die Betreuung in der Region Kärnten / Steiermark und tritt damit die Nachfolge von Siegfried Meixner an, der sich nach 11 Jahren bei PALLMANN für einen neuen Lebensabschnitt entschieden hat. Der gelernte Tischler sammelte bereits einige Jahre Berufserfahrung als Anwendungstechniker bei einem Lackhersteller und war zuletzt als technischer Berater für Österreich und die Schweiz in der Parkett- und Bodenbelagsbranche tätig. Stefan Ramprecht wird von nun an der neue Ansprechpartner in Kärnten und der Steiermark sein und dort den Pallmann-Kunden bei ihren kaufmännischen und technischen Fragen, sowie bei ihren Projekten mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Quelle: Pallmann