Mdrix: Intelligente Energiespeicherlösungen für eine wirtschaftliche und vernetzte Energiezukunft

Genau hier setzt Mdrix an: Mit einem breit gefächerten Portfolio bietet das Unternehmen passgenaue Lösungen für unterschiedlichste Anforderungen und Budgets. Leistungsfähige Systeme ermöglichen die nahtlose Integration, Steuerung und vorausschauende Bewirtschaftung von Speichern, Erzeugern und Verbrauchern – effizient, flexibel und direkt einsatzbereit.

Mdrix positioniert sich als verlässlicher Partner für Elektriker, Fachpersonal, Planer und Netzbetreiber bei der Umsetzung moderner Energiespeichersysteme – von kompakten Anwendungen bis hin zu Lösungen im Megawattbereich.

Ein starkes Netzwerk an Lieferanten gewährleistet, dass für jede Anwendung die optimale Technologie zur Verfügung steht. Mdrix begleitet Projekte ganzheitlich – von der Planung über die Lieferung bis hin zum technischen Support. Auch bei Software- und Integrationsaufgaben überzeugt das Unternehmen mit umfassendem Know-how und fungiert als Schnittstellenkoordinator zwischen Kunden und Herstellern.

Schulungen, Trainings und regelmäßige Netzwerktreffen fördern den Wissensaustausch und das Vertrauen. Mdrix schafft aktiv Plattformen für Austausch, Innovation und die erfolgreiche Umsetzung nachhaltiger Energielösungen.

Schulung ist ein wichtiger Punkt bei Mdrix

Eine hohe Warenverfügbarkeit, schnelle Abwicklung sowie der direkte Kontakt zu Herstellern ermöglichen zudem kurze Reaktionszeiten und unterstützen aktiv Produktentwicklung sowie rasche Problemlösungen. Interessiert? Die nächsten Trainings sind anbei.

Vereinbaren Sie am besten gleich einen Beratungstermin bei Ihrem Elektriker oder direkt bei Mdrix. Gerne können Sie sich auch zu einem der nächsten Trainings anmelden.

Mdrix GmbH ist ein oberösterreichisches Familienunternehmen mit Sitz in Desselbrunn. Der Großhändler für Elektrokomponenten bietet nicht nur ausgewählte und qualitativ hochwertige Produkte, sondern hat auch das fundierte Know-how, um Schulungen und Dienstleistungen anzubieten. Mdrix zählt als offizieller Victron Energy Distributor und Pytes Technologie Embassador zu den besten am ESS Markt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.mdrix.at

Quelle: Mdrix