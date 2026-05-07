XXXLutz eröffnet neues XXXL Möbelhaus in Mistelbach

Die XXXLutz Gruppe, vertreten mit über 400 Einrichtungshäusern in 14 Ländern, setzt ihre Expansion weiter fort. Das neueste XXXLutz Einrichtungshaus eröffnet mitten im Weinviertel und bringt neuen Glanz in das, lange Zeit freistehende, ehemalige KIKA Gebäude. Der neue XXXLutz liegt westlich der Bezirkshauptstadt Mistelbach im Zayapark an der Ernstbrunner Straße, ideal erreichbar über die A5 und B40 bzw. B46.

Zukunftsweisendes XXXL-Konzept

Das leerstehende Objekt wurde in den letzten sieben Monaten komplett umgebaut und adaptiert. In den Totalumbau wurden über 4 Millionen Euro investiert. Das Gebäude wurde ästhetisch und technisch auf den neuesten Standard gebracht, beginnend mit einer modernen Außenoptik und Fassadengestaltung über effiziente Lüftung und Kühlung bis hin zur sparsamen Beleuchtung mit umweltschonender LED-Technologie. Die Maßnahmen reichen aber weit über eine Sanierung und Modernisierung hinaus. Für den Standort Mistelbach hat XXXLutz ein ressourcenschonendes, zukunftsweisendes Konzept entwickelt. Es zeigt sich am klarsten in der neuen Dachterrasse: Hier finden sich sowohl die trendige Gartenmöbelausstellung als auch das geschmackvolle XXXL Restaurant – mit einem weiten Blick ins Weinviertel. Das bedeutet eine großzügige Nutzfläche bei sparsamem Bodenverbrauch.

XXXL-Auswahl in allen Abteilungen

„Mistelbach gilt als kulturelles und wirtschaftliches Herz des Weinviertels. Mit dem neuen Möbelhaus setzt XXXLutz einen kraftvollen Impuls für die Region. Unsere Kunden erwartet ein modernes Einkaufserlebnis, eine breite Produktpalette und kompetente Beratung “, erklärt Mag. Thomas Saliger, Unternehmenssprecher der XXXLutz Gruppe. „Wir freuen uns, dass wir ein leerstehendes Gebäude wiederbeleben können und die Kaufkraft damit in der Region halten“, so Saliger weiter.



Das XXXL Sortiment in allen Abteilungen zeigt die neuesten Trends aus ganz Europa und eine umfassende Bandbreite an Marken und Produkten, von Möbeln bis Raumausstattung, von Wohnen bis Schlafen, von Balkon bis Garten. Ein besonderes Highlight der neuen XXXLutz Filiale ist das XXXL-Küchenkompetenzzentrum. Hier können Kunden hochwertige Qualität und beeindruckende Designs erleben und mit erfahrenen Profis und modernster 3D-Technologie ihre Traumküche planen.

Modernste Ausstattung, traditionelles Restaurant

Das neue XXXLutz-Einrichtungshaus in Mistelbach umfasst eine Verkaufsfläche von 8.300 Quadratmetern auf zwei Etagen. Zur modernen Ausstattung gehören digitale Preisschilder und große Bildschirme sowie Tablets und PCs etwa für die individuelle Küchenplanung und Produktkonfiguration. Unter dem Motto „Aus Österreich schmeckt’s am besten“ hat das gemütliche neue XXXL Restaurant von Montag bis Samstag täglich von 9:00 bis 18:00 Uhr geöffnet. Das Team serviert frisch zubereitete Spezialitäten der heimischen Küche, von Suppen und Salaten über beliebte Hauptgerichte wie Schnitzel, Grillteller und Schweinefiletpfandl bis zu Kaiserschmarrn und Palatschinken, aber auch Fisch, Pasta, Burger sowie preiswerte Kinderspeisen. Die Küche setzt verstärkt auf regionale Zutaten, transparente Herkunftsbezeichnung sowie gezielte Maßnahmen für weniger Abfall. Eingeweiht wird die Küche schon am 5. Mai durch TV-Köchin Silvia Schneider. Von 7. bis 9. Mai gibt es dann Gratis-Frühstück für alle Gäste und weitere supergünstige Angebote.

65 neue Arbeitsplätze mitten im Weinviertel

Der neue XXXLutz ist mehr als nur ein Möbelhaus. „Wir stehen für Nachhaltigkeit, Zukunft und sichere Arbeit“, betont Thomas Saliger. „Bei XXXLutz Mistelbach finden 65 Menschen aus der Region einen neuen Arbeitsplatz, acht davon sind Lehrlinge.“ Das Unternehmen gehört zu den größten Ausbildungsbetrieben des Landes und bietet u.a. Lehrstellen in Einrichtungsberatung, Büro, Betriebslogistik und Systemgastronomie. Für alle Kunden stehen 180 Parkplätze direkt vor dem Möbelhaus zur Verfügung. Der Zayapark ist auch gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar, primär über die VOR-Regionalbusse, aber auch per Bahn.



„Diese Investition ist ein starkes Signal für den Standort Niederösterreich: Wir schaffen Arbeitsplätze, stärken die regionale Wertschöpfung und beleben bestehende Strukturen. Der Handel, als einer der größten Arbeitgeber und drittgrößter Lehrlingsausbilder zeigt, wie entscheidend diese Dynamik für unsere Regionen ist. Genau so sieht moderne Standortpolitik aus: investieren, Arbeitsplätze schaffen, Lehrlinge ausbilden und die Kaufkraft im Land sichern“ freut sich Mag. Dr. Wolfgang Hattmannsdorfer.

Riesiges Eröffnungsfest mit tollen Aktionen

XXXLutz Mistelbach feiert seine Eröffnung von 7. bis 9. Mai mit einem riesigen Fest. Beim großen Eröffnungsgewinnspiel gibt es fabelhafte Preise zu gewinnen – an der Spitze ein Auto im Wert von Euro 20.000,–! Weitere Preise bilden XXXLutz Warenwertgutscheine im Gesamtwert von Euro 16.500,– und mehrere Familien- bzw. Wellnessurlaube. Kleine und große Kinder freuen sich auf Fotobox, Heißluftballon und viele kleine Ballone. Für Spaß und gute Laune sorgen Kinderschminken und Kindermaskottchen, lustige Hüpfburg und Rodeo, kühler Eiswagen und lässige Liegestühle. Am Donnerstag 7. Mai von 12:00 bis 19:00 Uhr lädt Mode-Experte Adi Weiß mit seiner „Styling Lounge“ zu Make-up-Services und Styling-Erlebnissen ein.

Omnichannel Kundenerlebnis dank starkem Filialnetz und Millioneninvestition in Digitales Möbelhaus

„Wir glauben zu 100 % an den stationären Handel und sind gerne nahe bei unseren Kunden. Die Kunden lieben es vor Ort im Möbelhaus Produkte zu fühlen, zu spüren und auszusuchen“, so Mag. Thomas Saliger. „Die XXXLutz Gruppe geht mit gutem Beispiel und viel Optimismus in die Zukunft. Wir nutzen die Stärke aller Vertriebs- und Informationskanäle, um den Kunden das bestmögliche Erlebnis zu bieten.“

Weitere Informationen finden Sie unter www.xxxlutz.at

Quelle: XXXLutz