Im September startet der 47. Jahrgang der EBS Kuchl

Im September 2026 startet bereits der 47. Jahrgang der Interior Design Ausbildung. Diese diplomierte Ausbildung bereitet praxisnah auf eine Tätigkeit im hochwertigen Einrichtungsfachhandel vor und bietet vielfältige berufliche Möglichkeiten.

Aktuell gibt es noch freie Plätze und das Team der EBS Kuchl würde sich noch über weitere Anmeldungen freuen.

Die Schule

Die Kombination aus praxisnahem Fachwissen und Persönlichkeitsbildung ermöglicht eine erfolgreiche berufliche Zukunft. Die Einzigartigkeit der Schule beinhaltet auch, dass keine spezifische Vorbildung vorhanden sein muss. Quereinsteiger und Leute aus der Branche sind für den bunten Mix des jeweiligen Jahrganges verantwortlich. Die Vielfalt an Persönlichkeiten, Herkunft und Lebensläufen bei Schülern und Vortragenden bildet die Basis einer inspirierenden, zielorientierten Lerngemeinschaft.

Bitte um Weiterempfehlung

Falls Sie in Ihrem Umfeld Personen kennen, die eine Zukunft im hochwertigen Einrichtungsfachhandel anstreben und Interesse an Interior Design sowie Raumgestaltung haben, freut sich die EBS Kuchl sehr über eine Weiterempfehlung.

Weitere Informationen & Anmeldung finden Sie unter: www.ebs-kuchl.at

Quelle: EBS Kuchl