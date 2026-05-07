Ambiente Trends 26+ gehen weltweit auf Tour – mit Stationen in Tokio, São Paulo und Shanghai

Die Interior Lifestyle Tokio (10.-12.6.2026), die Interior Lifestyle South America (22.-25.6.2026) und die Interior Lifestyle China (8.-10.10.2026) präsentieren künftig eine kuratierte Auswahl des exklusiven Ambiente Trend-Forecasts und bringen damit aktuelle Strömungen, Innovationen und Produktinszenierungen einem globalen Fachpublikum näher. Auf der Interior Lifestyle Tokio wird Annetta Palmisano vom Stilbüro bora.herke.palmisano die Ambiente Trends 26+ zudem persönlich im Rahmen eines Vortrags auf der Lifestyle-Salon-Bühne vorstellen.

Die Ambiente Trends 26+ – erstmals im Februar 2026 mit ausgewählten Ausstellerprodukten inszeniert – entfalten so ihre Wirkung weit über Frankfurt hinaus und setzen weltweit Impulse für Handel, Design und Objektgeschäft. Denn die drei Stilwelten brave, light und solid geben konkrete Orientierung für die Gestaltung zukünftiger Lebensräume und übersetzen internationale Entwicklungen in marktfähige Sortiments- und Designansätze.

Erstmalig gehen die Ambiente Trends 26+ im Netzwerk des Conzoom Circle auf Roadshow: Eine kuratierte Auswahl des Stilbüros bora.herke.palmisano ist im Juni auf der Interior Lifestyle Tokio und auf der Interior Lifestyle South America sowie im Oktober auf der Interior Lifestyle China zu sehen.

Die Interior Impulse für globale Märkte und zusätzliche Reichweite für Aussteller

Die internationale Ausspielung der Ambiente Trends 26+ zeigt einmal mehr: Frankfurt ist der Ursprung zentraler Branchenimpulse, die über das weltweite Netzwerk der Messe Frankfurt in die Märkte getragen werden. Damit werden Innovationen, Designansätze und kuratierte Produktauswahlen aus der Weltleitmesse einem noch breiteren Publikum zugänglich – und fördern den globalen Austausch sowie neue Geschäftsperspektiven.

Gleichzeitig profitieren die Aussteller der Ambiente von einer deutlich erweiterten internationalen Sichtbarkeit: Ihre Produkte, die Teil der kuratierten Trendinszenierungen sind, erreichen über die Conzoom Circle-Veranstaltungen zusätzliche Zielgruppen in wichtigen Wachstumsmärkten. So entstehen neue Kontaktpunkte zu Einkäufer*innen und Multiplikatoren weltweit – und damit zusätzliche Chancen für Geschäftsanbahnung und nachhaltiges Wachstum.

„Mit der internationalen Ausspielung der Ambiente Trends 26+ nutzen wir gezielt die Stärke unseres globalen Netzwerks im Conzoom Circle. Wir verlängern bewusst damit die Strahlkraft unserer Weltleitmesse in wichtige Wachstumsmärkte und machen Trends, Innovationen und Ausstellerprodukte so weltweit erneut erlebbar“, sagt Julia Uherek, Bereichsleiterin Consumer Goods Fairs, Messe Frankfurt Exhibition GmbH. „Das direkte Feedback aus den internationalen Märkten liefert uns dabei wertvolle Impulse für die Weiterentwicklung unserer Formate.“

Nächste Messetermine

Ambiente, Christmasworld und Creativeworld finden 2027 Ende Januar auf dem Frankfurter Messegelände statt. Den Auftakt bilden erneut die Compass Talks am Vortag, dem 28. Januar 2027.

Ambiente/Christmasworld: 29. Januar bis 2. Februar 2027 Creativeworld: 29. Januar bis 1. Februar 2027

Weitere Informationen finden Sie unter www.ambiente.messefrankfurt.com

Quelle: Frankfurt/ Foto: Pietro Sutera.