Richtig kühlen macht Genuss erst möglich – Liebherr bringt Kühlinnovation für draußen

Liebherr bringt Kühlinnovation für Outdoor-Küchen

Mit dem Start der Freiluftsaison und mit Blick auf die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 rückt ein Thema verstärkt in den Mittelpunkt, das über gelungenen Genuss entscheidet: die richtige Kühlung. Ob Gartenparty, Rooftop-Dinner oder Public Viewing – erst perfekt temperierte Getränke und optimal gelagerte Lebensmittel machen das Outdoor-Erlebnis komplett. Mit seinen neuesten Outdoor-Kühlgeräten erweitert Liebherr das klassische Verständnis von Kühlung konsequent in den Außenbereich. Die Geräte sind speziell für den Einsatz im Freien konzipiert und halten selbst anspruchsvollen Witterungsbedingungen stand – von sommerlicher Hitze bis zu Temperaturschwankungen in den Abendstunden. Hochwertige Materialien, robuste Bauweise und durchdachte Isolationskonzepte sorgen für konstante Temperaturen und maximale Zuverlässigkeit.

Design trifft Funktionalität

Im Zentrum der Innovation steht die präzise Temperatursteuerung. Denn: Getränke entfalten ihr volles Aroma nur bei optimaler Kühlung und Lebensmittel bleiben länger frisch, wenn sie möglichst exakt temperiert gelagert werden. Liebherr setzt dabei auf modernste Sensortechnologie und leistungsstarke Kühlsysteme, die auch bei häufigem Öffnen oder hoher Außentemperatur konstante Bedingungen gewährleisten. Outdoor-Kühlschränke von Liebherr verbinden technische Leistungsfähigkeit mit einem klaren, hochwertigen Design, das sich nahtlos in moderne Outdoor-Küchen und Terrassenlandschaften integriert. Edelstahl-Oberflächen, elegante Linienführung und durchdachte Innenraumlösungen schaffen nicht nur Funktionalität, sondern auch ein visuelles Statement für anspruchsvolle Gastgeber:innen.

Liebherr bringt Kühlinnovation für draußen

Outdoor-Küchen im Trend: Liebherr sorgt für Kühlqualität und Komfort auch im Freien

Kochen und Genießen im Freien liegt voll im Trend und gewinnt in Privathaushalten weiter an Bedeutung. Outdoor-Kühlgeräte ermöglichen es, Lebensmittel und Getränke direkt dort optimal zu lagern, wo sie benötigt werden. Das schafft mehr Komfort, verkürzt Wege und hebt die Qualität des gesamten Genusserlebnisses im Freien. Gleichzeitig bieten die Geräte auch im gewerblichen Einsatz – etwa in Hotellerie und Gastronomie – eine leistungsstarke und zuverlässige Lösung für professionelle Outdoor-Konzepte.

10 Jahre Herstellergarantie auf alle Geräte

Ein starkes Signal setzt Liebherr seit 1. Mai mit einer erweiterten Herstellergarantie: Für alle Haushaltsgeräte, die im Zeitraum von Anfang Mai bis Ende Oktober 2026 erworben werden, gewährt das Unternehmen eine kostenlose Garantie von insgesamt zehn Jahren. Damit unterstreicht Liebherr seinen Qualitätsanspruch und seine Position als einziger Anbieter in diesem Segment mit einer derart umfassenden Garantieleistung. Für Handel wie Endkund:innen bedeutet das ein zusätzliches Maß an Sicherheit und Vertrauen – und ein klares Argument für nachhaltige Kaufentscheidungen.

Liebherr Outdoor Unterbau-Kühlschrank mit Glastür

Mehr dazu unter home.liebherr.com/outdoor-fridge

Quelle: Liebherr