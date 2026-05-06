Neue ORGATEC-Studie: Jeder Dritte datet im Job

Das Büro ist nicht nur ein Ort für Meetings, Projekte und konzentriertes Arbeiten, sondern offenbar auch für zwischenmenschliche Funken. Die bevölkerungsrepräsentative Befragung im Auftrag der ORGATEC unter mehr als 2.000 Teilnehmenden macht deutlich: Kontakte, die über den beruflichen Kontext hinausgehen, sind am Arbeitsplatz weit verbreitet.

Dating und Beziehungen im Berufsleben

Flirts am Arbeitsplatz sind keine Seltenheit: 40,88 Prozent der Befragten geben an, bereits mit Kolleginnen oder Kollegen geflirtet zu haben, darunter 47,33 Prozent Männer und 34,75 Prozent Frauen. Häufig bleibt es nicht dabei: Auch Verabredungen unter Arbeitskolleginnen und -kollegen sind verbreitet. Rund ein Drittel der Studienteilnehmenden (33,11 Prozent), die bereits berufstätig waren, hatte schon einmal ein Date mit einer Person aus dem Arbeitsumfeld. Nicht selten entwickeln sich daraus langfristige Partnerschaften: Knapp 29 Prozent gingen im Laufe ihres Arbeitslebens eine romantische Beziehung mit einer Kollegin oder einem Kollegen ein. 15,86 Prozent haben ihren aktuellen oder früheren Partner beziehungsweise ihre Partnerin im beruflichen Umfeld kennengelernt.

Wo Begegnung entsteht: Flirtfaktor Büro

Besonders häufig entwickeln sich persönliche Kontakte dort, wo Austausch ungezwungen möglich ist: Firmenveranstaltungen und After-Work-Events gelten mit 40,24 Prozent als Orte mit dem größten Flirtpotenzial, gefolgt von Kaffee- oder Teeküchen (27,67 Prozent) sowie dem klassischen Arbeitsplatz (24,61 Prozent).

Zugleich zeigt sich, dass bestimmte Arbeitsbereiche ungezwungene Gespräche und Nähe besonders begünstigen: Sofaecken und Loungemöbel (34,67 Prozent), Outdoor-Arbeitsbereiche oder Terrassen (34,44 Prozent) sowie Gemeinschaftstische und „Shared Desks“ (24,06 Prozent) sehen viele Beschäftigte als besonders förderlich für Austausch und Begegnung.

Auch für das Teamgefühl spielen diese Bereiche eine zentrale Rolle. 65,65 Prozent der Befragten geben an, dass informelle Begegnungszonen wie Lounges, Kaffeepoints oder Gemeinschaftsbereiche das Miteinander im Team und zwischenmenschliche Beziehungen stark oder sogar sehr stark beeinflussen.

Arbeitswelten als soziale Räume gestalten

Die Ergebnisse zeigen deutlich: Zwischenmenschliche Interaktion ist ein fester Bestandteil des Arbeitsalltags und eng mit der Gestaltung von Arbeitsräumen verknüpft. Menschen verbringen einen großen Teil ihres Lebens im Job, entsprechend entstehen dort Kontakte, Freundschaften und manchmal auch Beziehungen. Während Homeoffice und hybride Modelle weiterhin an Bedeutung gewinnen, bleibt der physische Arbeitsplatz ein zentraler Ort für persönliche Begegnungen.

Bestimmte Arbeitsumgebungen schaffen die Voraussetzungen für Austausch, Zusammenarbeit und soziale Nähe. Informelle Zonen, offene Kommunikationsbereiche und flexible Raumstrukturen fördern nicht nur Interaktion, sondern auch Kreativität und Teamdynamik. Damit wird die Gestaltung von Arbeitswelten zunehmend zu einem strategischen Faktor für Unternehmen.

ORGATEC 2026: „From rooms to relationships“

Genau hier setzt das Leitthema der ORGATEC 2026 an: „From rooms to relationships: designing spaces in an ever-changing world”. Die Messe zeigt, wie aus funktionalen Umgebungen Räume echter Verbindung entstehen, die Zusammenarbeit und Zugehörigkeit stärken, und wie adaptive Lösungen diese in Zeiten kontinuierlichen Wandels zukunftsfähig machen. Als zentrale Business- und Innovationsplattform fördert die ORGATEC Austausch, Wissenstransfer und neue Perspektiven rund um Workspace und Contract Solutions. Führende Unternehmen, Planerinnen und Planer, Designerinnen und Designer sowie internationale Expertinnen und Experten präsentieren ganzheitliche Konzepte, die Gestaltung, Funktion und Nutzung intelligent verbinden. Vom 27. bis 30. Oktober 2026 wird Köln erneut zum globalen Branchentreffpunkt für alle, die Arbeitswelten und professionell genutzte Räume aktiv weiterdenken und gestalten.

Umfragebedingungen

Die Daten basieren auf einer Online-Erhebung der YouGov GmbH im Auftrag der ORGATEC (Koelnmesse GmbH). Für diese Studie wurden im März 2026 insgesamt 2.079 Personen befragt. Die Ergebnisse sind repräsentativ für die Wohnbevölkerung in Deutschland ab 18 Jahren.

Weitere Informationen finden Sie unter www.orgatec.de

Quelle: Koelnmessse