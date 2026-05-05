Murexin macht Bestellen einfacher und transparenter

Murexin startet mit neuem Kundenportal: Ab sofort können Kunden Bestellungen rund um die Uhr online tätigen, zwischen Lieferung und Abholung in der jeweiligen Filiale wählen und Bestellungen sowie Rechnungen übersichtlich verwalten.

Murexin, Spezialist für bauchemische Produkte und Services für Fachbetriebe, erweitert sein Serviceangebot für bestehende Kunden und startet mit einem neuen Kundenportal. Ab sofort können Gewerbekunden, Verarbeiter und Fachbetriebe ihre Bestellungen rund um die Uhr online tätigen, zwischen Lieferung und Abholung in der jeweiligen Filiale wählen und ihre Bestellungen sowie Rechnungen übersichtlich verwalten und einsehen.

Das Portal ist als zusätzliche digitale Serviceleistung konzipiert und soll den Arbeitsalltag spürbar erleichtern. Häufig benötigte Produkte können als Favoriten angelegt und damit besonders rasch nachbestellt werden. Zusätzlich stehen technische Merkblätter und Sicherheitsdatenblätter direkt im Kundenportal zur Verfügung.

„Unsere Kunden brauchen Lösungen, die einfach funktionieren und ihnen im Arbeitsalltag Zeit sparen. Mit dem neuen Kundenportal bieten wir ihnen mehr Flexibilität, mehr Übersicht und eine zusätzliche Möglichkeit, Bestellungen genau dann zu erledigen, wenn es in ihren Ablauf passt“, betont Rainer Pascher, Geschäftsführung Murexin GmbH. „Der persönliche und telefonische Kontakt bleibt selbstverständlich bestehen. Das Portal ersetzt nicht Beratung und Service, sondern ergänzt diese um einen zeitgemäßen digitalen Zugang.“

Wie im bisher bewährten Bestellprozess können Kunden auch im Portal zwischen Zustellung und Abholung wählen. Damit verbindet Murexin digitale Bestellmöglichkeiten mit dem bestehenden Filial- und Serviceangebot.

Mit dem neuen Kundenportal setzt Murexin einen weiteren Schritt in Richtung kundennaher digitaler Services. Im Mittelpunkt steht dabei der konkrete Nutzen für die tägliche Arbeit: weniger Aufwand, mehr Transparenz und ein bequemes Einkaufserlebnis – zusätzlich zur persönlichen Betreuung durch das Murexin Team.

Murexin startet mit neuem Kundenportal: weniger Aufwand, mehr Transparenz und ein bequemes Einkaufserlebnis – zusätzlich zur persönlichen Betreuung durch das Murexin Team.

Weitere Informationen finden Sie unter www.murexin.com

Quelle:Murexin