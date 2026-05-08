interzum forum italy 2026: Die Möbelzuliefer- und Interior-Design-Branche trifft sich am 4. und 5. Juni in Bergamo

Am 4. und 5. Juni treffen sich Unternehmen, Designer, Industriepartner sowie Vertreter zentraler Produktionscluster in Bergamo, um über die Veränderungen in den Zuliefer- und Beschaffungsstrukturen der Designbranche zu diskutieren. Die Branche befindet sich im Wandel: Produktion, Logistik und Kooperationsformen werden neu gedacht. Ein Prozess, der das gesamte italienische Designökosystem erfasst und den Fokus zunehmend auf integrierte, resiliente und innovative Modelle legt.

interzum forum italy reflektiert diese Entwicklung unmittelbar nach dem Salone del Mobile und wählt damit nicht nur einen besonders guten Zeitpunkt, sondern schafft auch den idealen Rahmen, um die Diskussion in ihr natürliches Umfeld zu verlagern. Unternehmen, Designer, Zulieferer und Technologiepartner tauschen sich hier über aktuelle Veränderungen und zukünftige Strategien der Branche aus.

Der Fokus richtet sich wieder auf Design und Möbel – ausgehend vom Kern jedes Projekts: Materialien, Technologien, Produktionsprozesse, wirtschaftliche Auswirkungen und aktuelle Trends. Zu den Unternehmen, die ihre Innovationen auf der zweiten Ausgabe präsentieren, zählen Albrecht Bäumer, Asa Plastici, Brighi Tecnologie, Boyteks, Bock, Cofemo, Gruppo Bonomi Pattini, Gruppo Grassi, Kesseböhmer Italia, Linak Italia, Motion Italia, Simalfa, Stellini Textile, Ternoscorrevoli und Top Linea. Das zweitägige Format ist bewusst kompakt und klar fokussiert gestaltet und vereint führende Unternehmen aus den Bereichen Function & Components, Materials & Nature sowie Textile & Machinery. Ergänzt wird die Ausstellung durch ein umfangreiches Vortragsprogramm, kuratiert von nationalen und internationalen Expertinnen und Experten, die den Konferenzbereich mit fundierten Einblicken, Fallstudien und lebendigen Diskussionen bereichern.

Die Kongressthemen decken das gesamte Spektrum der Zulieferindustrie ab und richten sich an ein breites, branchenübergreifendes Publikum. Zu den Besuchern zählen Unternehmen und Fachleute aus der Möbel- und Designindustrie, Hersteller von Materialien und Technologien, Generalunternehmer, Designbüros und -studios sowie Interior Designer. Besondere Aufmerksamkeit gilt zudem Projektbereichen, die zunehmend mit der Möbelbranche vernetzt sind. Dazu zählen die Bereiche Contract, Wohn- und Freizeitfahrzeugausbau, Yachtinterieur sowie Transportation Design.

Thomas Rosolia, Managing Director der Koelnmesse Italia, zeigt sich erfreut über die aktive Beteiligung der Unternehmen: „Das Programm und die Auswahl der Speaker sind das Ergebnis einer engen Zusammenarbeit mit Unternehmen und ihren Vertretern entlang der gesamten Lieferkette. Die Themen wurden strategisch entwickelt, um Verantwortliche in den Unternehmen bei der Entwicklung einer mittelfristigen Vision konkret zu unterstützen. Das zweitägige Format bündelt Instrumente, Analysen und Perspektiven, die Unternehmen bei operativen und strategischen Entscheidungen unterstützen.“

Im Anschluss an die Eröffnungszeremonie findet eine Konferenz unter dem Vorsitz von Edi Snaidero, Präsident der European Furniture Industries Confederation (EFIC), statt. Weitere Teilnehmende sind Volker Irle, Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft Die Moderne Küche e.V. (AMK), Federica Dallanoce, Präsidentin des italienischen Einkaufs- und Liefermanagementverbandes ADACI, Alessandra Tracogna, Partner und Senior Expert beim Wirtschaftsforschungsinstitut CSIL, sowie Jörg Buck, Geschäftsführer der Deutsch-Italienischen Handelskammer.

Den Auftakt der Veranstaltung bildet die Verleihung des interzum forum italy award 2026, der einzigen Auszeichnung für technische Innovationen in der Zulieferindustrie. Die Einreichungen werden derzeit von einer internationalen Jury bewertet. Die Gewinner werden am 4. Juni im Rahmen der Eröffnungszeremonie auf der Trend Stage bekannt gegeben.

Neben den Ausstellungsbereichen bietet das interzum forum italy spezielle Eventflächen, die in Zusammenarbeit mit Designunternehmen entwickelt wurden und die praktische Anwendung der Produkte anhand von Installationen veranschaulichen. Besucherinnen und Besucher können hier unmittelbar erleben, wie Materialien, Komponenten und Technologien zu realen Einrichtungslösungen werden – inspiriert von innovativen Installationen und Inszenierungen, die von führenden Akteuren der Branche kuratiert werden.

Das interzum forum italy profitiert von einem umfangreichen Netzwerk an Kooperationen mit Knowledge-Partnern, die zur Entwicklung von Sessions zu spezifischen Themen beitragen. Zu den wichtigsten Partnern zählen AIPI (Italian Association of Professional Interior Designers), AIPEF (Italian Flexible Polyurethane Foam Association), EBIA (European Bedding Industries Association), NBF (UK National Bed Federation), EFIC (European Furniture Industries Confederation), CSIL, CATAS, das AHK Study Center der Deutsch-Italienischen Handelskammer, die Digital Innovation Observatories der School of Management des Politecnico di Milano sowie POLI.design.

Weitere Informationen zur Veranstaltung, zum vollständigen Kongressprogramm sowie zur Teilnahme am Kongress (kostenfrei nach Registrierung) finden Sie unter: https://www.interzum-forum.it/en/home/

Quelle: Koelnmesse