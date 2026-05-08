Salone del Mobile.Milano 2026 trotzt einem schwierigen Umfeld

Die Ausgabe 2026 des Salone del Mobile.Milano verzeichnete 316.342 Besucher aus 167 Ländern und festigte damit ihre Position als globaler Branchenmaßstab. In einem Jahr, das von instabilen Märkten und zunehmender internationaler Komplexität geprägt war, hat sich die Veranstaltung mit einem Angebot, das Branchenstärke, Designqualität, kulturelle Inhalte und neue Geschäftsmöglichkeiten vereint, bewährt. Der Anteil internationaler Fachbesucher lag bei 68%.

Sechs Tage lang erwies sich der Salone mit 1.900 Marken aus 32 Ländern als zentraler Treffpunkt der Branche. Internationale Badausstellung und die EuroCucina unterstrichen gemeinsam mit der FTK (Technology For the Kitchen) die strategische Bedeutung zweier Schlüsselbranchen für die Entwicklung des modernen Wohnens: industrielle Qualität, Technologie und neue Lebensstile.

Maria Porro, Präsidentin des Salone del Mobile

Steigende Besucherzahlen

Das Ranking der Top 20 der ausländischen Besucher nach Anzahl der Aussteller verdeutlichte die sich verändernde geografische Verteilung der Nachfrage. China dominierte erneut. Europas Widerstandsfähigkeit wurde bestätigt, mit steigenden Besucherzahlen aus Deutschland, Spanien, Österreich, Belgien und Polen. Frankreich blieb auf Platz 6 stabil. Im Vergleich zu außereuropäischen Märkten entwickelten sich die Besucherzahlen aus den USA und Großbritannien gegenüber 2025 sehr gut. Außerhalb der Rangliste stiegen die Besucherzahlen sowohl aus Kanada als auch aus Mexiko deutlich an, während dynamische Regionen mit neuem Potenzial, wie Mercosur (Brasilien) und Südkorea an Stärke gewannen.

Neben den jährlichen und zweijährlichen Ausstellungen unterstrich die Ausgabe 2026 ihre Rolle als Katalysator für neue Möglichkeiten und transformierte Inhalte und Visionen in Instrumente zur Interpretation von Märkten und Design.

Zahlreiche nationale und internationale Pressevertreter

Über 6.039 Presse- und Medienvertreter (davon 2.828 aus dem Ausland) trugen zur internationalen Reichweite der Veranstaltung bei und unterstrichen die Bedeutung eines Events, das die globale Debatte über Design, Industrie und die Entwicklung des Wohnens weiterhin prägt. Auch die jüngere Generation war stark vertreten: 8.057 italienische und 6.361 ausländische Studierende sowie 700 Designer unter 35 Jahren aus 39 Ländern nahmen am SaloneSatellite teil und bestätigten damit die Rolle der Veranstaltung als Brücke zwischen Bildung, Forschung und Industrie. Die Zahl der Designbegeisterten stieg in diesem Jahr auf 37.431 – für sie hatte der Salone 24 thematische Routen eingerichtet: ein Leitfaden, der den Besuchern die Orientierung erleichterte und sie einlud, neue Produkte und Trends zu entdecken.

Die nächste Ausgabe des Salone del Mobile.Milano findet vom 13. bis 18. April 2027 statt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.salonemilano.it/en

Quelle: Salone del Mobile