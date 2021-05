Miele AirControl erhält den weltweit renommierten Designpreis Red Dot Award

Für die Entscheidung der internationalen Jury mit 50 Expertinnen und Experten aus verschiedenen Fachrichtungen zählen Ästhetik und Funktionalität gleichermaßen. Bewertet werden also auch Langlebigkeit, Ergonomie und Innovationspotenzial. Initiator ist Professor Peter Zec, Geschäftsführender Vorstand des Design Zentrums Nordrhein-Westfalen in Essen. Einzelheiten zu allen Siegerprodukten gibt es ab 22. Juni in der Ausstellung „Design on Stage“ des Red Dot Design Museums Essen und im Red Dot Design Yearbook 2021/2022, das im August erscheint.

Der Miele AirControl ist für die Reinigung der Luft in halböffentlichen Räumen wie Klassenzimmern, Behörden, Praxen, Läden und Büros sowie in der Gastronomie konzipiert. Mit einer Leistung von bis zu 3.000 Kubikmetern Luft pro Stunde wird in diesem Zeitraum die komplette Raumluft sechsmal gefiltert. Dank eines fünfstufigen Filtersystems inklusive eines HEPA-Hochleistungsfilters (H14) werden jeweils mehr als 99,995 Prozent aller Schwebstoffe, Viren, Bakterien und Pilze unschädlich gemacht. Auch Pollen werden herausgefiltert, was Allergikern zugutekommt. Wissenschaftlich bestätigt ist die Schutzwirkung des Miele AirControl gegen das SARS-CoV-2-Virus durch das renommierte medizinische Hygieneinstitut HYBETA in Münster.

Neben der hohen Effektivität stand bei der Entwicklung des Miele AirControl, der für Raumgrößen bis 45, 80 oder 200 Quadratmeter verfügbar ist, die bequeme Handhabung im Fokus. So sind alle Filter leicht zugänglich und schnell ausgetauscht. Eine abschließbare Klappe schützt die Steuerung vor unbefugtem Zugriff. Auf einem großen Display wird kontinuierlich der CO2-Gehalt in der Raumluft und die Notwendigkeit zum Luftwechsel angezeigt – der auf Wunsch über den Automatikmodus selbsttätig einsetzt. Die Geräte lassen sich auf stabilen und kippsicheren Rollen verschieben. Für die schnelle und kompetente Wartung des Miele AirControl steht ein dichtes Netz eigener oder autorisierter Servicetechnikerinnen und Servicetechniker bereit.

Investitionszuschuss

Seit 29. März 2021 gibt es einen Investitionszuschuss für den Erwerb eines Miele AirControl.

Miele AirControl PAC1045 gibt es € 300,- netto

Miele AirControl PAC1080 gibt es € 500,- netto

Miele AirControl PAC1200 gibt es € 700,- netto

Der Investitionszuschuss wird bei Erwerb eine Miele AirControl sofort von der Rechnung abgezogen.



Weitere Informationen finden Sie unter: www.miele.at/aircontrol

Quelle: Miele