Mindful Living Event – Erfolgreiches ADA apartment in Wien

Gestartet am 29.09. mit einer 3-tägigen Influencer-Challenge, über das Eröffnungsevent mit rund 60 Gästen, bis zum letzten Termin der Besuchertage am 8. Oktober 2023 war das ADA apartment gut besucht. Dank zahlreicher Partner:innen wurde die Location im Filmquartier an den offenen Besichtigungstagen mit Inspiration & Kreativität, Selfcare & Entschleunigung sowie mit nachhaltigen Konzepten gefüllt. Pünktlich zum Einzug des Herbstwetters konnten es sich über 300 Gäste auf 200 qm „ADA. Mindful Living“ so richtig gemütlich machen.

Vielfältiges Programm für Besucher:innen

Dass „Mindful Living“ mehr ist als ein Slogan, hat die Marke vor allem bei den offenen Besuchertagen vom 04. bis zum 08. Oktober gezeigt. Achtsamkeit im Alltag bedeutet, auf den eigenen Körper zu hören – frei nach dem Motto healthy body, healthy mind haben Pilates Sessions von Train & Tone für den nötigen Ausgleich gesorgt.

Achtsamkeit bedeutet auch, bewusst mit sich selbst umzugehen – wie Christl Clear bei ihrer Lesung unterstrichen hat – sowie mit dem eigenen Konsumverhalten. Dazu gehört die Erkenntnis, dass neu nicht immer besser ist. Beim Vintage Markt wurde aus so manchem Schrankhüter ein Lieblingsteil für jemand anderen.

Für Organizing Coach Isabella Franke gehen Ordnung und Ruhe im Kopf Hand in Hand mit der Ordnung und Ruhe zu Hause. Neben praktischen Tipps zur Organisation der eigenen vier Wände wurde im Workshop auch die innere Organisation und Wertschätzung der eigenen Person thematisiert.

Wie man beim Gestalten eigener Deko-Elemente zur Ruhe kommen kann, hat Influencerin Magdalena – bekannt auf Instagram unter @menawox – beim DIY Workshop gezeigt. Die Makramee-Kränze mit Trockenblumen schmücken nun viele Türen in Wien.

Abende mit Networking bei Wine-Tasting und Cocktails, ein Pop-Up-Nachmittag und final der Familien-Sonntag rundeten das Mindful Living Programm ab.

Auf dem richtigen Marken-Weg

„Der Austausch mit unseren Besucher:innen im ADA apartment war sehr inspirierend. Wir haben großartiges positives Feedback erhalten, dass ‚ADA. Mindful Living‘ gleich beim Betreten zu spüren sei. Einige kannten ADA und unsere Möbel bereits und sind ganz bewusst zu unseren Besuchertagen gekommen. Das zeigt uns, dass wir den richtigen Weg eingeschlagen haben, wenn bereits jetzt Endkund:innen nach ADA fragen. “, so Margot Wisiak, CMO bei ADA.

DAS ADA apartment IN ZAHLEN

• 3 Räume wurden in 3 Tagen von 4 Interior-Expert:innen eingerichtet.

• Über 60 geladene Gäste aus Deutschland und Österreich haben die Eröffnung mitgefeiert.

• 2.070 Personen haben auf @ada.moebel für ihren persönlichen Lieblingsraum abgestimmt.

• 42-mal haben wir den Satz gehört: „Hier würde ich auch am liebsten einziehen!“

• 250 Tassen Kaffee wurden ausgeschenkt – inkl. Milchschaum-Art mit eigenem ADA-Logo.

• 63 Kleidungsstücke und Accessoires haben neue Besitzer:innen gefunden.

• 25 gute Vorsätze wurden gefasst, um das eigene Leben achtsamer zu gestalten.

• 60% der Besucher:innen wollten vom ADA Sofa NOVARA am liebsten nicht mehr aufstehen.

• 78 Personen haben an der Essgruppe INA platzgenommen und über den Sitzkomfort gestaunt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.ada.at

Quelle: ADA