Mission Holz 2023: Sonae Arauco unterstützt „Holz rettet Klima“

Wie wichtig ist Holz für unser aller Zukunft? Die Antwort darauf liefert die jüngst ins Leben gerufene Initiative „Holz rettet Klima“ des Deutschen Holzwirtschaftsrates (DHWLR). Als führender Holzwerkstoffhersteller weiß Sonae Arauco um die Bedeutung des so wertvollen Rohstoffs, der in unseren Wäldern wächst – und wird neuer Kooperationspartner der Initiative.

„Wir brauchen dringend Aufklärung. Denn viele Mitmenschen sehen im Fällen von Bäumen ausschließlich negative Folgen für unsere Umwelt – dabei ist eine nachhaltige Holzwirtschaft ein ganz elementarer Faktor, um den Klimawandel zu bekämpfen. Aus diesem Grund unterstützen wir die Initiative ,Holz rettet Klima‘ mit ganzer Kraft und aus voller Überzeugung“ , sagt Dr. Steffen Körner, Geschäftsführer der Sonae Arauco Deutschland GmbH, und fügt hinzu: „Wir möchten mit der Initiative ein richtungsweisendes Signal senden – an die Gesellschaft wie an die politischen Entscheidungsträger – und deutlich machen, dass die Verwendung von Holz und eine aktive Waldbewirtschaftung einen maßgeblichen Beitrag zum Schutz des Klimas leisten.“

Als Mitglied des Verbands der Deutschen Holzwerkstoffindustrie unterstützt Sonae Arauco die Aufklärungskampagne des DHWLR. Die klare Botschaft: Wer zögert, Holz zu verwenden, dem möchte man die letzten Zweifel nehmen. So sollen Kaufentscheidungen bestätigt und ein Holz-Investitions-klima geschaffen werden. Dr. Steffen Körner: „Für das Erreichen einer nachhaltigeren Zukunft spielt der Naturstoff Holz eine Schlüsselrolle. Holz bindet Kohlendioxid, unterstützt die Biodiversität und ist wiederverwendbar. Und bietet auf diesem Wege unzähligeOptionen, um mit hoher Langlebigkeit in innnovativen nachhaltigen Produkten zu bestehen. Nur eines ist Holz nicht – und darf es auch künftig nicht sein: ein günstiger Brennstoff, den man mal so einfach ‚verfeuert‘.“

So steht Sonae Arauco für einen verantwortungsvollen Umgang mit Holz. In Deutschland wie an all seinen internationalen Standorten verwendet das Unternehmem zu 100 Prozent Holz aus nachhaltigen und verantwortungsvoll bewirtschafteten Quellen. Weiterhin zählt der Holzwerkstoff-hersteller seit Jahrzehnten zu einem der besten Beispiele für ein Kreislauf-Bioökonomie-Modell: Angesichts der strategischen Bedeutung wurde die Erhöhung des Anteils an recyceltem Holz im industriellen Prozessen durch zahlreiche Investitionen ermöglicht. So beispielsweise durch die Inbetriebnahme modernster Recyclinganlagen und die Erhöhung der Holzreinigungskapazität der Spanplattenproduktionslinien. Gleichzeitig arbeitet Sonae Arauco an mehreren wegweisenden Projekten, deren Ziel es ist, die Verarbeitung von Holzabfällen zu neuen Fasern zu beschleunigen und so das Recyclingpotenzial von Holzwerkstoffen weiter zu steigern.

Weitere Informationen finden Sie unter www.sonaearauco.com

Quelle: SONAE ARAUCO