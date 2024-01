Mit 100 Prozent Frem zu SPACEMANN

Die ASSMANN Büromöbel GmbH & Co KG hat die Übernahme der britischen Frem Group Screens Limited abgeschlossen. Anfang Dezember hat das Meller Familienunternehmen die fehlenden 26 Prozent der Anteile an einem der führenden Hersteller für Raum-in-Raum Systeme in England übernommen. Das Unternehmen wird unter dem neuen Namen SPACEMANN als eigenständiger Entwicklungs- und Produktionsstandort in klarer Abgrenzung zur Vertriebstochter ASSMANN Office Furniture Ltd. agieren. Alle rund 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden übernommen.

„Durch die Übernahme von SPACEMANN gewinnen wir nicht nur eine eigene Entwicklungs- und Produktionsfirma für Raum-in-Raum-Systeme, Akustikwände und Soft Seating-Möbel, sondern können auch unsere Fertigungstiefe erweitern. Darüber hinaus erhalten wir vollen Zugriff auf die Supply Chain, um eine dauerhaft gute Liefertreue und Verfügbarkeit sicherzustellen“, freut sich Thomas Große-Frintrop. Der kaufmännische Leiter bei ASSMANN wird neuer Geschäftsführer von SPACEMANN. Neben ihm komplettieren Dirk Aßmann, geschäftsführender Gesellschafter und Andreas Fipp, Leiter Industrial Engineering das neue Board of Directors (Vorstand) um die englischen Kollegen der ehemaligen Frem Group Pat O’Sullivan, Micheal Glenworth und Phil Dingley.

Große-Frintrop war an zentraler Stelle am Übernahmeprozess beteiligt, der im November 2018 mit dem Erwerb von 24 Prozent der Anteile begann. Zwei Jahre später übernahm ASSMANN weitere 50 Prozent und damit die Mehrheit. Frem Group Screens Ltd. erwirtschaftete 2022 einen Umsatz von 4,1 Mio. britischen Pfund.

Dirk Aßmann mit seiner Tochter Carla

„In den vergangenen vier Jahren ist es uns mehr und mehr gelungen, die Kolleginnen und Kollegen in England mit der ASSMANN DNA anzustecken“, so Dirk Aßmann. „Inzwischen sprechen wir längst die gleiche Sprache, wenn es um hochwertige Einrichtungslösungen für moderne Arbeitswelten geht. Diesen Weg werden wir von nun an gemeinsam weitergehen und unter anderem das prozessoptimierte Denken und Handeln stärken.“

Für die Fachhandelspartner und Kunden von ASSMANN, insbesondere in Deutschland ändert sich mit der Übernahme nichts. Im Gegenteil: Sie profitieren weiterhin davon, alles aus einer Hand zu bekommen – von der Planung über smarte New-Work-Lösungen bis hin zu Büro- und Loungemöbeln für moderne Arbeitswelten. SPACEMANN garantiert dabei preislich sehr wettbewerbsfähige Produkte im Bereich Raum-in-Raum Systeme, die auch designtechnisch hohe Ansprüche erfüllen. Das Unternehmen soll mit diesem Produktportfolio die gesamte ASSMANN Gruppe bedienen. Darüber hinaus ist geplant, die Marktposition bei Akustikwänden zukünftig deutlich auszubauen

Weitere Informationen finden Sie unter www.assmann.de

Quelle: ASSMANN